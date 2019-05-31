Климкин ведет переговоры о присоединении к команде Вакарчука

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин отметил, что не имел отношения к партии "Блок Петра Порошенко"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен продолжить политическую карьеру и сообщил, что вел переговоры с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком, однако ни к каким решениям они не пришли. Об этом Климкин заявил на "Радио НВ".

В тот же момент, Климкин отметил, что не имел отношения к партии "Блок Петра Порошенко" и не собирался туда вступать.

"Я ушел в отставку, потому что просто лично считаю, что это правильно, что это - элемент европейской политической культуры, не важно, что ее в Украине нет. Если в США или Франции меняется президент, его же команда тоже не остается. Я это решение принял много месяцев назад. Я бы это сделал, независимо от результатов выборов, но я не хотел об этом публично объявлять", - сказал он.

Министр отметил, что на тему политики общался с лидером партии "Голос" Вакарчуком.

"Я его очень ценю и уважаю, но ни к каким решениям мы не пришли. Мы обсуждаем разные идеи. Никаких финальных решений относительно этого нет", - отметил он.

Глава МИД пояснил, что намерен идти в политику, так как у него "есть амбиция что-то здесь изменить".

"Я никогда не был политиком, но за время пребывания на должности министра, наверное, им стал. Я никогда не хотел идти в политику - это всегда у меня вызывало определенное презрение. Но теперь я понимаю, что, наверное, это одна из опций. И не только опция пойти в парламент существует. Я просто разговариваю и ищу реальную команду", - рассказал Климкин.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление об увольнении министра инностранных дел Павла Климкина.