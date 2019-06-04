Вакарчук заявив, що буде допомагати Зеленському у реформах

Партія "Голос" планує допомагати та підтримувати президента України Володимира Зеленського після виборів у Раду. Про це заявив лідет політичної сили Святослав Вакарчук в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що партія "Голос" визначилась із своєю позицією у майбутньому парламенті, який збереться після позачергових виборів, призначених на 21 липня 2019.

"Ми будемо допомагати президенту в тих реформах, в яких вважаємо, що він вчиняє правильно і навіть підсилювати. Я би сказав, старатися ще більш радикальні реформи пропонувати. Там, де він буде чинити не так, як ми вважаємо, ми будемо опонувати йому, або заставляти його виконати свої обіцянки", - заявив Вакарчук.

Він додав, що президента й усі його рішення потрібно контролювати.

"Я вже казав, що президент - це державний інститут, а не прізвище. Політика сліпої віри президента - це стара політика. Ми її абсолютно не приймаємо. Ми вважаємо, що президента треба контролювати, підсилювати і допомагати там, де потрібно", - сказав Вакарчук.

Він також не виключив, що його погляди у питанні завершення війни на Донбасі можуть збігатись з поглядами президента Володимира Зеленського.

"Перш за все, коли ми говоримо про людські долі, було б цинічно говорити про конкурентну боротьбу. Коли ми говоримо про життя та про завершення війни - тут не може бути конкуренції. Я впевнений, що всі проукраїнські сили думають однаково: як би зробити так, щоб війна завершилась… Якщо він (Зеленський, - ред.) також це сказав, значить ми рухаємось в одному напрямку", - зазначив Вакарчук.

Лідер "Голосу" не розповів про плани щодо подальшої коаліції у новому парламенті і не назвав політсили, з якими готовий співпрацювати.

"Стосовно коаліції - давайте дійдемо до парламенту і тоді будемо про це думати", - додав він.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України зареєструвало партію "Голос", з якою український виконавець Святослав Вакарчук збирається йти на парламентські вибори. Партія була створена на основі політичної партії, яку зареєстрували в 2015 році, щоб йти на місцеві вибори.

Додамо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін має намір продовжити політичну кар'єру. Зокрема, він вів переговори з лідером партії "Голос" Святославом Вакарчуком, проте до конкретних рішень вони поки не дійшли.