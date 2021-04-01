Вакарчук не принимает участие в партийной жизни "Голоса", - Рудык

Святослав Вакарчук не принимает участие в партий жизни "Голоса". При этом он остается членом партии.

На вопрос, принимает ли Вакарчук какое-то участие в партийной жизни, Рудык ответила: "не принимает". При этом нынешний лидер "Голоса" заявила, что в партии "с большой любовью и уважением" относятся к Вакарчуку.

Она также объяснила, почему Вакарчук предложил именно ее на пост главы партии.

"Думаю, когда господин Вакарчук предлагал меня на пост лидера партии, он четко понимал, что у меня есть аналогичный кейс по построению больших систем и структур в дополнение к успешному менеджерскому опыту. Потому что в бизнесе, где работала до политики, мне уже удалось построить с нуля успешный IT-стартап умных звонков с тысячей работников, который позже я продала компании Amazon за миллиард долларов. Значит, с партийным строительством не будет проблем, логика примерно такая", - добавила Рудык.