ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Голос" лишил Вакарчука мандата

Новости » Политика     26.06.2020 - 15:08
"Голос" лишил Вакарчука мандата
Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Украина)

Место Вакарчука в парламенте должна занять Алина Свидерская

Члены партии "Голос" поддержали прекращение полномочий народного депутата Святослава Вакарчука. Лидер "Голоса" сам попросил о таком решении.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Поскольку народные депутаты отказались отпускать Вакарчука, решение принималось делегатами внеочередного съезда политсилы.

"К сожалению, Верховная рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата", - попросил Вакарчук.

Члены "Голоса" поддержали его просьбу.

"Съезд принял решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука в связи с его выходом из парламентской фракции "Голоса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вакарчук останется активным членом партии "настолько долго, насколько будет приносить пользу партии". Вместо него в Раду зайдет следующий кандидат из избирательного списка.

Напомним, о своем решении покинуть парламент (уже второй раз) Вакарчук заявил две недели назад.

Место Вакарчука в парламенте должна занять Алина Свидерская, юрист, правозащитник, жена бывшего министра обороны в правительстве Гончарука - Андрея Загороднюка.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины голос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь