Вакарчук не бере участь у партійному житті "Голоси", - Рудик

Святослав Вакарчук не бере участь у партій життя "Голоси". При цьому він залишається членом партії.

На запитання, чи бере Вакарчук якусь участь у партійному житті, Рудик відповіла: "не приймає". При цьому нинішній лідер "Голоси" заявила, що у партії "з великою любов'ю і повагою" відносяться до Вакарчука.

Вона також пояснила, чому Вакарчук запропонував саме її на посаду глави партії.

"Думаю, коли пан Вакарчук пропонував мене на посаду лідера партії, він чітко розумів, що у мене є аналогічний кейс з побудови великих систем і структур на додаток до успішного менеджерського досвіду. Тому що в бізнесі, де працювала до політики, мені вже вдалося побудувати з нуля успішний IT-стартап розумних дзвінків з тисячею працівників, який пізніше я продала компанії Amazon за мільярд доларів. Отже, з партійним будівництвом не буде проблем, логіка приблизно така", - додала Рудик.