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Вакарчук не бере участь у партійному житті "Голоси", - Рудик

Автор: Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Святослав Вакарчук не бере участь у партій життя "Голоси". При цьому він залишається членом партії.

Про це інтерв'ю РБК-Україна повідомила глава партії "Голос" Кіра Рудик".

На запитання, чи бере Вакарчук якусь участь у партійному житті, Рудик відповіла: "не приймає". При цьому нинішній лідер "Голоси" заявила, що у партії "з великою любов'ю і повагою" відносяться до Вакарчука.

Вона також пояснила, чому Вакарчук запропонував саме її на посаду глави партії.

"Думаю, коли пан Вакарчук пропонував мене на посаду лідера партії, він чітко розумів, що у мене є аналогічний кейс з побудови великих систем і структур на додаток до успішного менеджерського досвіду. Тому що в бізнесі, де працювала до політики, мені вже вдалося побудувати з нуля успішний IT-стартап розумних дзвінків з тисячею працівників, який пізніше я продала компанії Amazon за мільярд доларів. Отже, з партійним будівництвом не буде проблем, логіка приблизно така", - додала Рудик.

Нагадаємо, в червні 2020 року Святослав Вакарчук вдруге за політичну кар'єру оголосив про складання мандата народного депутата.

Пізніше "Голос" позбавив Вакарчука депутатського мандата. При цьому в партії зазначили, що він залишиться активним членом партії "настільки довго, наскільки буде приносити користь партії".

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Новини України Партія ГолосКіра Рудик
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