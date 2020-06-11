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Вакарчук уходит из Рады

Новости » Политика     11.06.2020 - 12:49
Вакарчук уходит из Рады
Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Украина)

Лидер партии "Голос" объявил об уходе из парламента 11 июня

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук объявил об отставке из Верховной рады. Это уже второй раз, когда Вакарчук составляет мандат народного депутата.

Соответствующее заявление он сделал во время брифинга 11 июня, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я считаю свою миссию выполненной. Сегодня я зарегистрировал заявление парламента о сложении мной полномочий народного депутата Украины. Она зарегистрирована и, надеюсь, в ближайшее время получит свое рассмотрение", - сообщил Вакарчук.

Он отметил, что в дальнейших планах - реализация "большого образовательного проекта".

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Верховная Радаголос
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