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Вакансії від ЗСУ в тилу. Як знайти роботу не на "нулі" та скільки можуть платити

Вакансії у ЗСУ бувають різними (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Допоки мобілізація в Україні триває, українцям пропонують різні варіанти роботи у Збройних силах. Ті, хто не хоче потрапити на "нуль", можуть спробувати самостійно обрати місце служби серед "тилових" вакансій.

РБК-Україна ознайомилось із різними пропозиціями у мережі й розповідає, які "тилові" вакансії є актуальними та які зарплати вони пропонують.

Як можна знайти "тилові" вакансії

На тлі повномасштабного вторгнення РФ людей в армії катастрофічно не вистачає. Вакансії у Збройних силах пропонують громадянам України та іноземним добровольцям, чоловікам і жінкам. Працювати можна як на передовій, так і в тилу.

Основними "рекрутерами" залишаються нині територіальні центри комплектування та соціальної підтримки - ТЦК та СП (колишні військкомати). Водночас той, хто хоче знайти місце служби самотужки, може пошукати відповідні вакансії:

  • на спеціалізованих сайтах з пошуку роботи чи маркетплейсах ("Робота в тилу", Work.ua, Robota.ua, Jooble UA, Lobby X, OLX.ua тощо)
  • на офіційних сайтах конкретної бригади чи підрозділу
  • на сторінках бригад і підрозділів у соціальних мережах тощо

Актуальні вакансії від ЗСУ в тилу

Інженера відділу шукають у відділенні метрологічного забезпечення (об'єднаного центру метрологічного забезпечення ЗСУ).

До його обов'язків входитимуть:

  • метрологічне забезпечення озброєння та військової техніки (ОВТ)
  • ремонт та обслуговування ОВТ

Рівень зарплати зазначається при цьому від 25 000 до 55 000 гривень.

Вакансія інженера відділу (скріншот: work.ua)

Фельдшера медичного пункту шукають в 243 окремий батальйон Сил ТрО. Уточнюється, що ця вакансія - в управлінні батальйону.

Обов'язки:

  • проведення практичних і теоретичних навчальних заходів із тактичної медицини для особового складу
  • контроль стану здоров'я особового складу
  • надання первинної медичної допомоги

Грошове забезпечення - від 50 000 до 120 000 гривень.

Вакансія фельдшера медичного пункту (скріншот: work.ua)

Кухаря шукають у 190 навчальному центрі Сил оборони.

Людині на цій посаді потрібно буде:

  • опікуватися приготуванням їжі для колективу
  • дотримуватися санітарно-гігієнічних правил
  • забезпечувати належну якість і свіжість продуктів
  • вести облік складських запасів та замовляти необхідні продукти

Грошове забезпечення - від 20 000 до 120 000 гривень (залежно від поставленого завдання та місця служби).

Вакансія кухаря (скріншот: work.ua)

Бухгалтера шукають у рекрутинговому центрі Сил ТрО ЗСУ.

Людині на цій посаді потрібно буде:

  • розраховувати заробітну плату лікарняні, компенсації
  • вести матеріальний облік
  • працювати з первинною документацією
  • брати участь у проведенні інвентаризації
  • складати фінансову звітність
  • знати вимоги статутів, наказів, порадників та інструкцій щодо організації керівництва службою, дотримуватись їх у службовій діяльності
  • вміти швидко вирішувати поставлені завдання

Грошове забезпечення - від 21 000 грн (відповідно до вислуги років).

Вакансія бухгалтера (скріншот: work.ua)

Офіцера відділення персоналу шукають у військовій частині ЗСУ.

Щоб отримати цю посаду, потрібно мати військове звання офіцерського складу. Працювати доведеться в офісі з документами (хоча можливі короткочасні відрядження).

Обов'язки:

  • ведення обліку особового складу
  • відпрацювання проектів наказів на додаткові виплати

Грошове забезпечення - від 43 000 гривень.

Вакансія офіцера відділення персоналу (скріншот: work.ua)

Офіцера відділення зв'язку штабу шукають у військовій частині ЗСУ.

Щоб отримати цю посаду, потрібно мати військове звання офіцерського складу. Працювати доведеться в офісі з документами (хоча можливі короткочасні відрядження).

Обов'язки:

  • забезпечення зв'язку
  • робота з документами

Заробітна плата - від 41 000 гривень.

Вакансія офіцера відділення зв'язку штабу (скріншот: work.ua)

SMM-менеджера шукають у 109 окремому гірсько-штурмовому батальйоні (ОГШБ).

Основні обов'язки на цій посаді:

  • створення та управління контентом
  • робота з аудиторією
  • аналітика та звітність
  • просування (розробка та впровадження стратегії рекламних кампаній у соціальних мережах для збільшення охоплення та залучення нових підписників)

Грошове забезпечення - відповідно до виконаних бойових завдань.

Вакансія SMM-менеджера (скріншот: v-tylu.work)

Техніка із системного адміністрування шукають у військовій частині А7039.

До обов'язків людини на цій посаді входитимуть:

  • забезпечення безперебійної роботи мережевого обладнання
  • виявлення та усунення несправностей у комп'ютерних системах
  • забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу
  • виконання інших завдань, пов'язаних із забезпеченням роботи комп'ютерних систем

Рівень зарплати при цьому не вказується, з чого можна зробити висновок, що він може залежати від досвіду і кваліфікацій потенційного працівника.

Вакансія техніка із системного адміністрування (скріншот: v-tylu.work)

Аналітика групи розвідки шукають у 412 окремий батальйон безпілотних систем 101 окремої бригади охорони Генерального штабу ЗСУ.

Потенційний військовослужбовець на цій посаді повинен буде:

  • здійснювати аналіз інформації, отриманої від безпілотних систем - з метою виявлення воєнно-стратегічних об'єктів та розпізнавання дій противника
  • виконувати розвідувальні завдання - зокрема збирання інформації про структуру та розташування ворожих військ та їх обладнання
  • аналізувати супутникові знімки та інші джерела інформації - для виявлення можливих загроз та прогнозування дій противника
  • підготовляти звіти та презентації - на основі зібраної інформації - для командування та стратегічного планування

Грошове забезпечення - не вказане, отже воно може залежати від досвіду чи кваліфікації потенційного працівника.

Вакансія аналітика групи розвідки (скріншот: v-tylu.work)

Керівника прес-служби шукають у 1-й окремий штурмовий батальйон "Да Вінчі". Його служба проходитиме "в операційній зоні угруповань".

Потенційному працівникові обіцяють грошове забезпечення від 26 000 гривень (залежно від завдань, які виконує батальйон) і навіть можливість розширення штату для делегування завдань.

Вакансія керівника прес-служби (скріншот: 1bat.com.ua)

93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" також пропонує низку тилових вакансій:

  • електрик
  • механік техобслуговування бронетехніки
  • механік техобслуговування автомобільної техніки
  • фахівець кадрової служби
  • діловод

Майбутнім побратимам обіцяють грошове забезпечення "згідно з нормами чинного законодавства", а також можливість професійного розвитку й підвищення кваліфікації.

Тилові вакансії від 93 ОМБр (скріншот: 93ombr.army)

Насамкінець, 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ пропонує службу за контрактом і шукає людей на такі тилові спеціальності (без уточнення рівня грошового забезпечення):

  • моторист
  • водій (С, D, Е)
  • автослюсар (спеціаліст по ходовій частині)
  • автоелектрик
  • тракторист
  • водій кранівник
  • механік автомобільної техніки
  • механік бронетанкової техніки
  • оператор екскаватора
  • слюсар-сантехнік

Тилові вакансії від 3 ОШБр (скріншот: ab3.army)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українцям потрапити в "обраний" підрозділ, щоб не забрали на "нуль".

Читайте також про кращі вакансії для ветеранів у ЗСУ.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Work.ua, "Робота в тилу", 1BAT.com.ua, 93ombr.army, AB3.army.

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