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Кращі вакансії для ветеранів у ЗСУ: хто потрібен армії та скільки обіцяють платити

Вівторок 28 травня 2024 13:30
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Кращі вакансії для ветеранів у ЗСУ: хто потрібен армії та скільки обіцяють платити Роботу в ЗСУ може знайти кожен охочий (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Мобілізація в Україні набирає обертів, адже армії потрібні спеціалісти різних профілів. Знайти роботу у ЗСУ можуть як військовозобов'язані цивільні, так і ветерани.

РБК-Україна дослідило різні пропозиції на порталі Work.ua та розповідає про низку актуальних вакансій у ЗСУ, які можуть підійти ветеранам.

Водій

Водія шукають у 199 навчальному центрі ДШВ ЗСУ в Житомирі.

Грошове забезпечення - від 20 000 грн (+ додаткова грошова винагорода).

При цьому потенційний кандидат на посаду повинен:

  • сумлінно виконувати накази командирів
  • дотримуватися військової дисципліни й статутів ЗСУ
  • знати будову наявного устаткування, правила експлуатації й поточного догляду за ним
  • виконувати обов'язки водія та слюсаря при роботі з ввіреними транспортними засобом та агрегатами
  • бути готовим до відряджень
  • за потреби - брати участь у здійсненні заходів для забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України

Кращі вакансії для ветеранів у ЗСУ: хто потрібен армії та скільки обіцяють платити

Вакансія водія (скріншот: work.ua)

Старший офіцер відділення аналізу та обробки даних

Старшого офіцера відділення аналізу та обробки даних шукають у контактному пункті ВМС ЗСУ в Одесі.

Грошове забезпечення - від 20 000 грн (залежить від строку служби та досвіду роботи).

Людина, що працюватиме на цій посаді, повинна:

  • забезпечувати аналіз й обробку даних
  • співпрацювати з іншими відділами та зовнішніми партнерами для обміну інформацією та координації дій

Кращі вакансії для ветеранів у ЗСУ: хто потрібен армії та скільки обіцяють платити

Вакансія старшого офіцера (скріншот: work.ua)

Кухар

Кухаря шукають у 199 навчальному центрі ДШВ ЗСУ в Житомирі.

Грошове забезпечення - від 20 000 грн (+ додаткова грошова винагорода).

До обов'язків потенційного робітника входитимуть:

  • сумлінне виконання наказів командира
  • дотримання військової дисципліни й статутів ЗСУ
  • знання та виконання норм добового харчування (знання норм виходу готових страв)
  • знання й дотримання принципів дії технологічного обладнання, правил його експлуатування
  • за потреби - участь у здійсненні заходів для забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України

Уточнюється, що потрібно також бути готовим до відряджень.

Кращі вакансії для ветеранів у ЗСУ: хто потрібен армії та скільки обіцяють платити

Вакансія кухаря (скріншот: work.ua)

Фельдшер

Фельдшера медичного пункту шукають у 243 окремому батальйоні Сил ТрО.

Грошове забезпечення - від 50 000 до 120 000 грн (із розрахунку виконання завдань та бойових розпоряджень).

Серед обов'язків кандидата на цю посаду варто згадати:

  • проведення практичних і теоретичних навчальних заходів з тактичної медицини для особового складу
  • контроль стану здоров'я особового складу
  • надання первинної медичної допомоги

Кращі вакансії для ветеранів у ЗСУ: хто потрібен армії та скільки обіцяють платити

Вакансія фельдшера (скріншот: work.ua)

Інженер з виготовлення FPV-дронів

Інженера з виготовлення FPV-дронів шукають у 2 Інтернаціональному Легіоні оборони України Сухопутних військ ЗСУ.

Грошове забезпечення - від 50 000 до 121 000 грн (залежно від того, ходитиме людина на виїзди чи ні).

При цьому кандидат на посаду має володіти англійською та іспанською іноземними мовами, а також мати досвід і необхідні знання для складання, ремонту, обслуговування, підготовки й доопрацювання FPV-дронів і допоміжного обладнання.

Кращі вакансії для ветеранів у ЗСУ: хто потрібен армії та скільки обіцяють платити

Вакансія інженера з виготовлення FPV-дронів (скріншот: work.ua)

Начальник їдальні

Начальника їдальні (військовослужбовця) шукають у рекрутинговому центрі Сил ТрО ЗСУ.

Грошове забезпечення - від 23 000 грн (залежно від вислуги років).

Людині на цій посаді потрібно буде:

  • керувати роботою їдальні
  • розробляти меню-розкладку продуктів та контролювати приготування їжі
  • забезпечувати виконання санітарних норм та правил
  • контролювати правильну експлуатацію технологічного устаткування
  • вміти готувати смачну та калорійну їжу, постійно вдосконалювати кулінарні знання й підвищувати кваліфікації (власну та підлеглих)
  • знати й дотримуватися правил первинної та теплової обробки продуктів, а також правил технології приготування їжі
  • вміти розраховувати необхідну кількість продуктів, знати рецептуру страв, правила роздачі (комплектації), терміни та умови зберігання страв

Кращі вакансії для ветеранів у ЗСУ: хто потрібен армії та скільки обіцяють платити

Вакансія начальника їдальні (скріншот: work.ua)

Начальник фінансової служби

Начальника фінансової служби шукають у рекрутинговому центрі Сил ТрО ЗСУ.

Грошове забезпечення - від 26 000 грн (залежно від вислуги років).

До сфери обов'язків потенційного кандидата на посаду входитимуть:

  • організація роботи фінансової служби частини
  • ведення матеріального обліку
  • складання фінансової звітності
  • проведення звірок та формування звітності за напрямом
  • участь у проведенні інвентаризації
  • розрахунок грошового забезпечення, компенсацій
  • звітність по грошовому забезпеченню
  • організація виплат військовослужбовцям згідно з чинним законодавством та згідно з наказами
  • подання заявок на кошти

Кращі вакансії для ветеранів у ЗСУ: хто потрібен армії та скільки обіцяють платити

Вакансія начальника фінансової служби (скріншот: work.ua)

Радіоінженер

Радіоінженера шукають в 412 окремому батальйоні безпілотних систем 101 окремої бригади охорони Генерального Штабу ЗСУ.

Грошове забезпечення - від 22 000 грн.

Робота людини на цій посаді буде пов'язана з розробкою, модернізацією та технічним обслуговуванням БПАК.

Уточнюється, що потрібно буде:

  • розробляти, налаштовувати й підтримувати роботу радіоелектронних систем і пристроїв
  • встановлювати й налагоджувати радіообладнання
  • аналізувати й вирішувати виникаючі позаштатні ситуації
  • управляти технічними аспектами проектів R&D тощо

Кращі вакансії для ветеранів у ЗСУ: хто потрібен армії та скільки обіцяють платити

Вакансія радіоінженера (скріншот: work.ua)

Інструктор з вогневої підготовки

Інструктора з вогневої підготовки шукають у 151 навчальному центрі ЗСУ.

Грошове забезпечення - від 24 000 грн (залежно від вислуги років і без урахування надбавок за дні проведення занять).

При цьому потрібно буде:

  • проводити інструктажі й навчання військовослужбовців з вогневої підготовки
  • організовувати й проводити практичні вправи зі стрільби з різних типів зброї, що використовується у піхотних підрозділах
  • контролювати дотримання заходів безпеки.
  • виконувати додаткові завдання, пов'язані з підготовкою військовослужбовців

Кращі вакансії для ветеранів у ЗСУ: хто потрібен армії та скільки обіцяють платити

Вакансія інструктора з вогневої підготовки (скріншот: work.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які спеціалісти найбільше потрібні армії та які вакансії найбільш популярні.

Читайте також про низку свіжих вакансій для військовозобов'язаних від Міноборони.

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