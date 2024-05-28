Кращі вакансії для ветеранів у ЗСУ: хто потрібен армії та скільки обіцяють платити
Мобілізація в Україні набирає обертів, адже армії потрібні спеціалісти різних профілів. Знайти роботу у ЗСУ можуть як військовозобов'язані цивільні, так і ветерани.
РБК-Україна дослідило різні пропозиції на порталі Work.ua та розповідає про низку актуальних вакансій у ЗСУ, які можуть підійти ветеранам.
Водій
Водія шукають у 199 навчальному центрі ДШВ ЗСУ в Житомирі.
Грошове забезпечення - від 20 000 грн (+ додаткова грошова винагорода).
При цьому потенційний кандидат на посаду повинен:
- сумлінно виконувати накази командирів
- дотримуватися військової дисципліни й статутів ЗСУ
- знати будову наявного устаткування, правила експлуатації й поточного догляду за ним
- виконувати обов'язки водія та слюсаря при роботі з ввіреними транспортними засобом та агрегатами
- бути готовим до відряджень
- за потреби - брати участь у здійсненні заходів для забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України
Вакансія водія (скріншот: work.ua)
Старший офіцер відділення аналізу та обробки даних
Старшого офіцера відділення аналізу та обробки даних шукають у контактному пункті ВМС ЗСУ в Одесі.
Грошове забезпечення - від 20 000 грн (залежить від строку служби та досвіду роботи).
Людина, що працюватиме на цій посаді, повинна:
- забезпечувати аналіз й обробку даних
- співпрацювати з іншими відділами та зовнішніми партнерами для обміну інформацією та координації дій
Вакансія старшого офіцера (скріншот: work.ua)
Кухар
Кухаря шукають у 199 навчальному центрі ДШВ ЗСУ в Житомирі.
Грошове забезпечення - від 20 000 грн (+ додаткова грошова винагорода).
До обов'язків потенційного робітника входитимуть:
- сумлінне виконання наказів командира
- дотримання військової дисципліни й статутів ЗСУ
- знання та виконання норм добового харчування (знання норм виходу готових страв)
- знання й дотримання принципів дії технологічного обладнання, правил його експлуатування
- за потреби - участь у здійсненні заходів для забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України
Уточнюється, що потрібно також бути готовим до відряджень.
Вакансія кухаря (скріншот: work.ua)
Фельдшер
Фельдшера медичного пункту шукають у 243 окремому батальйоні Сил ТрО.
Грошове забезпечення - від 50 000 до 120 000 грн (із розрахунку виконання завдань та бойових розпоряджень).
Серед обов'язків кандидата на цю посаду варто згадати:
- проведення практичних і теоретичних навчальних заходів з тактичної медицини для особового складу
- контроль стану здоров'я особового складу
- надання первинної медичної допомоги
Вакансія фельдшера (скріншот: work.ua)
Інженер з виготовлення FPV-дронів
Інженера з виготовлення FPV-дронів шукають у 2 Інтернаціональному Легіоні оборони України Сухопутних військ ЗСУ.
Грошове забезпечення - від 50 000 до 121 000 грн (залежно від того, ходитиме людина на виїзди чи ні).
При цьому кандидат на посаду має володіти англійською та іспанською іноземними мовами, а також мати досвід і необхідні знання для складання, ремонту, обслуговування, підготовки й доопрацювання FPV-дронів і допоміжного обладнання.
Вакансія інженера з виготовлення FPV-дронів (скріншот: work.ua)
Начальник їдальні
Начальника їдальні (військовослужбовця) шукають у рекрутинговому центрі Сил ТрО ЗСУ.
Грошове забезпечення - від 23 000 грн (залежно від вислуги років).
Людині на цій посаді потрібно буде:
- керувати роботою їдальні
- розробляти меню-розкладку продуктів та контролювати приготування їжі
- забезпечувати виконання санітарних норм та правил
- контролювати правильну експлуатацію технологічного устаткування
- вміти готувати смачну та калорійну їжу, постійно вдосконалювати кулінарні знання й підвищувати кваліфікації (власну та підлеглих)
- знати й дотримуватися правил первинної та теплової обробки продуктів, а також правил технології приготування їжі
- вміти розраховувати необхідну кількість продуктів, знати рецептуру страв, правила роздачі (комплектації), терміни та умови зберігання страв
Вакансія начальника їдальні (скріншот: work.ua)
Начальник фінансової служби
Начальника фінансової служби шукають у рекрутинговому центрі Сил ТрО ЗСУ.
Грошове забезпечення - від 26 000 грн (залежно від вислуги років).
До сфери обов'язків потенційного кандидата на посаду входитимуть:
- організація роботи фінансової служби частини
- ведення матеріального обліку
- складання фінансової звітності
- проведення звірок та формування звітності за напрямом
- участь у проведенні інвентаризації
- розрахунок грошового забезпечення, компенсацій
- звітність по грошовому забезпеченню
- організація виплат військовослужбовцям згідно з чинним законодавством та згідно з наказами
- подання заявок на кошти
Вакансія начальника фінансової служби (скріншот: work.ua)
Радіоінженер
Радіоінженера шукають в 412 окремому батальйоні безпілотних систем 101 окремої бригади охорони Генерального Штабу ЗСУ.
Грошове забезпечення - від 22 000 грн.
Робота людини на цій посаді буде пов'язана з розробкою, модернізацією та технічним обслуговуванням БПАК.
Уточнюється, що потрібно буде:
- розробляти, налаштовувати й підтримувати роботу радіоелектронних систем і пристроїв
- встановлювати й налагоджувати радіообладнання
- аналізувати й вирішувати виникаючі позаштатні ситуації
- управляти технічними аспектами проектів R&D тощо
Вакансія радіоінженера (скріншот: work.ua)
Інструктор з вогневої підготовки
Інструктора з вогневої підготовки шукають у 151 навчальному центрі ЗСУ.
Грошове забезпечення - від 24 000 грн (залежно від вислуги років і без урахування надбавок за дні проведення занять).
При цьому потрібно буде:
- проводити інструктажі й навчання військовослужбовців з вогневої підготовки
- організовувати й проводити практичні вправи зі стрільби з різних типів зброї, що використовується у піхотних підрозділах
- контролювати дотримання заходів безпеки.
- виконувати додаткові завдання, пов'язані з підготовкою військовослужбовців
Вакансія інструктора з вогневої підготовки (скріншот: work.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які спеціалісти найбільше потрібні армії та які вакансії найбільш популярні.
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