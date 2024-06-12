Вакансии от ВСУ в тылу. Как найти работу не на "нуле" и сколько могут платить

Как можно найти "тыловые" вакансии

На фоне полномасштабного вторжения РФ людей в армии катастрофически не хватает. Вакансии в Вооруженных силах предлагают гражданам Украины и иностранным добровольцам, мужчинам и женщинам. Работать можно как на передовой, так и в тылу.

Основными "рекрутерами" остаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки - ТЦК и СП (бывшие военкоматы). В то же время тот, кто хочет найти место службы самостоятельно, может поискать соответствующие вакансии:

на специализированных сайтах по поиску работы или маркетплейсах ("Робота в тилу", Work.ua, Robota.ua, Jooble UA, Lobby X, OLX.ua и т.д.)

на официальных сайтах конкретной бригады или подразделения

на страницах бригад и подразделений в социальных сетях и т.п.

Актуальные вакансии от ВСУ в тылу

Инженера отдела ищут в отделении метрологического обеспечения (объединенного центра метрологического обеспечения ВСУ).

В его обязанности будут входить:

метрологическое обеспечение вооружения и военной техники (ВВТ)

ремонт и обслуживание ВВТ

Уровень зарплаты указывается при этом от 25 000 до 55 000 гривен.

Вакансия инженера отдела (скриншот: work.ua)

Фельдшера медицинского пункта ищут в 243 отдельный батальон Сил ТрО. Уточняется, что эта вакансия - в управлении батальона.

Обязанности:

проведение практических и теоретических учебных мероприятий по тактической медицине для личного состава

контроль состояния здоровья личного состава

оказание первичной медицинской помощи

Денежное обеспечение - от 50 000 до 120 000 гривен.

Вакансия фельдшера медицинского пункта (скриншот: work.ua)

Повара ищут в 190 учебном центре Сил обороны.

Человеку на этом посту нужно будет:

заботиться о приготовлении пищи для коллектива

соблюдать санитарно-гигиенические правила

обеспечивать надлежащее качество и свежесть продуктов

вести учет складских запасов и заказывать необходимые продукты

Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен (в зависимости от поставленной задачи и места службы).

Вакансия повара (скриншот: work.ua)

Бухгалтера ищут в рекрутинговом центре Сил ТрО ВСУ.

Человеку на этом посту нужно будет:

рассчитывать заработную плату больничные, компенсации

вести материальный учет

работать с первичной документацией

участвовать в проведении инвентаризации

составлять финансовую отчетность

знать требования уставов, приказов и инструкций по организации руководства службой, соблюдать их в служебной деятельности

уметь быстро решать поставленные задачи

Денежное обеспечение - от 21 000 грн (в соответствии с выслугой лет).

Вакансия бухгалтера (скриншот: work.ua)

Офицера отделения персонала ищут в воинской части ВСУ.

Чтобы получить эту должность, нужно иметь звание офицерского состава. Работать придется в офисе с документами (хотя возможны кратковременные командировки).

Обязанности:

ведение учета личного состава

отработка проектов приказов на дополнительные выплаты

Денежное обеспечение - от 43 000 гривен.

Вакансия офицера отделения персонала (скриншот: work.ua)

Офицера отделения связи штаба ищут в воинской части ВСУ.

Чтобы получить этот пост, нужно иметь звание офицерского состава. Работать придется в офисе с документами (хотя возможны кратковременные командировки).

Обязанности:

обеспечение связи

работа с документами

Заработная плата - от 41 000 гривен.

Вакансия офицера отделения связи штаба (скриншот: work.ua)

SMM-менеджера ищут в 109 отдельном горно-штурмовом батальоне (ОГШБ).

Основные обязанности на этой должности:

создание и управление контентом

работа с аудиторией

аналитика и отчетность

продвижение (разработка и внедрение стратегии рекламных кампаний в социальных сетях для увеличения охвата и привлечения новых подписчиков)

Денежное обеспечение - согласно выполненным боевым задачам.

Вакансия SMM-менеджера (скриншот: v-tylu.work)

Техника по системному администрированию ищут в военной части А7039.

В обязанности человека в этой должности будут входить:

обеспечение бесперебойной работы сетевого оборудования

обнаружение и устранение неисправностей в компьютерных системах

обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа

выполнение других задач, связанных с обеспечением работы компьютерных систем

Уровень зарплаты при этом не указывается, из чего можно сделать вывод, что он может зависеть от опыта и квалификаций потенциального работника.

Вакансия техника по системному администрированию (скриншот: v-tylu.work)

Аналитика группы разведки ищут в 412 отдельный батальон беспилотных систем 101 отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ.

Потенциальный военнослужащий в этой должности должен будет:

осуществлять анализ информации, полученной от беспилотных систем - с целью выявления военно-стратегических объектов и распознавания действий противника

выполнять разведывательные задачи - в частности, сбор информации о структуре и расположении вражеских войск и их оборудовании

анализировать спутниковые снимки и другие источники информации - для выявления возможных угроз и прогнозирования действий противника

подготавливать отчеты и презентации - на основе собранной информации - для командования и стратегического планирования

Денежное довольствие - не указано, следовательно, оно может зависеть от опыта или квалификации потенциального работника.

Вакансия аналитика группы разведки (скриншот: v-tylu.work)

Руководителя пресс-службы ищут в 1-й отдельный штурмовой батальон "Да Винчи". Его служба будет проходить "в операционной зоне группировок".

Потенциальному работнику обещают денежное довольствие от 26 000 гривен (в зависимости от задач, выполняемых батальоном) и даже возможность расширения штата для делегирования задач.

Вакансия руководителя пресс-службы (скриншот: 1bat.com.ua)

93-я отдельная механизированная бригада "Холодний Яр" также предлагает ряд тыловых вакансий:

электрик

механик техобслуживания бронетехники

механик техобслуживания автомобильной техники

специалист кадровой службы

делопроизводитель

Будущим побратимам обещают денежное довольствие "согласно нормам действующего законодательства", а также возможность профессионального развития и повышения квалификации.

Тыловые вакансии от 93 ОМБр (скриншот: 93ombr.army)

В заключение, 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ предлагает службу по контракту и ищет людей на такие тыловые специальности (без уточнения уровня денежного довольствия):

моторист

водитель (С, D, Е)

автослесарь (специалист по ходовой части)

автоэлектрик

тракторист

водитель крановщик

механик автомобильной техники

механик бронетанковой техники

оператор экскаватора

слесарь-сантехник

Тыловые вакансии от 3 ОШБр (скриншот: ab3.army)