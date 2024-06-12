Вакансии от ВСУ в тылу. Как найти работу не на "нуле" и сколько могут платить

Пока мобилизация в Украине продолжается, украинцам предлагают разные варианты работы в Вооруженных силах. Те, кто не хочет попасть на "ноль", могут попытаться самостоятельно выбрать место службы среди "тыловых" вакансий.
РБК-Украина ознакомилось с разными предложениями в сети и рассказывает, какие "тыловые" вакансии актуальны и какие зарплаты они предлагают.
На фоне полномасштабного вторжения РФ людей в армии катастрофически не хватает. Вакансии в Вооруженных силах предлагают гражданам Украины и иностранным добровольцам, мужчинам и женщинам. Работать можно как на передовой, так и в тылу.
Основными "рекрутерами" остаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки - ТЦК и СП (бывшие военкоматы). В то же время тот, кто хочет найти место службы самостоятельно, может поискать соответствующие вакансии:
Инженера отдела ищут в отделении метрологического обеспечения (объединенного центра метрологического обеспечения ВСУ).
В его обязанности будут входить:
Уровень зарплаты указывается при этом от 25 000 до 55 000 гривен.
Вакансия инженера отдела (скриншот: work.ua)
Фельдшера медицинского пункта ищут в 243 отдельный батальон Сил ТрО. Уточняется, что эта вакансия - в управлении батальона.
Обязанности:
Денежное обеспечение - от 50 000 до 120 000 гривен.
Вакансия фельдшера медицинского пункта (скриншот: work.ua)
Повара ищут в 190 учебном центре Сил обороны.
Человеку на этом посту нужно будет:
Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен (в зависимости от поставленной задачи и места службы).
Вакансия повара (скриншот: work.ua)
Бухгалтера ищут в рекрутинговом центре Сил ТрО ВСУ.
Человеку на этом посту нужно будет:
Денежное обеспечение - от 21 000 грн (в соответствии с выслугой лет).
Вакансия бухгалтера (скриншот: work.ua)
Офицера отделения персонала ищут в воинской части ВСУ.
Чтобы получить эту должность, нужно иметь звание офицерского состава. Работать придется в офисе с документами (хотя возможны кратковременные командировки).
Обязанности:
Денежное обеспечение - от 43 000 гривен.
Вакансия офицера отделения персонала (скриншот: work.ua)
Офицера отделения связи штаба ищут в воинской части ВСУ.
Чтобы получить этот пост, нужно иметь звание офицерского состава. Работать придется в офисе с документами (хотя возможны кратковременные командировки).
Обязанности:
Заработная плата - от 41 000 гривен.
Вакансия офицера отделения связи штаба (скриншот: work.ua)
SMM-менеджера ищут в 109 отдельном горно-штурмовом батальоне (ОГШБ).
Основные обязанности на этой должности:
Денежное обеспечение - согласно выполненным боевым задачам.
Вакансия SMM-менеджера (скриншот: v-tylu.work)
Техника по системному администрированию ищут в военной части А7039.
В обязанности человека в этой должности будут входить:
Уровень зарплаты при этом не указывается, из чего можно сделать вывод, что он может зависеть от опыта и квалификаций потенциального работника.
Вакансия техника по системному администрированию (скриншот: v-tylu.work)
Аналитика группы разведки ищут в 412 отдельный батальон беспилотных систем 101 отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ.
Потенциальный военнослужащий в этой должности должен будет:
Денежное довольствие - не указано, следовательно, оно может зависеть от опыта или квалификации потенциального работника.
Вакансия аналитика группы разведки (скриншот: v-tylu.work)
Руководителя пресс-службы ищут в 1-й отдельный штурмовой батальон "Да Винчи". Его служба будет проходить "в операционной зоне группировок".
Потенциальному работнику обещают денежное довольствие от 26 000 гривен (в зависимости от задач, выполняемых батальоном) и даже возможность расширения штата для делегирования задач.
Вакансия руководителя пресс-службы (скриншот: 1bat.com.ua)
93-я отдельная механизированная бригада "Холодний Яр" также предлагает ряд тыловых вакансий:
Будущим побратимам обещают денежное довольствие "согласно нормам действующего законодательства", а также возможность профессионального развития и повышения квалификации.
Тыловые вакансии от 93 ОМБр (скриншот: 93ombr.army)
В заключение, 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ предлагает службу по контракту и ищет людей на такие тыловые специальности (без уточнения уровня денежного довольствия):
Тыловые вакансии от 3 ОШБр (скриншот: ab3.army)
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцам попасть в "выбранное" подразделение, чтобы не забрали на "ноль".
Читайте также о лучших вакансиях для ветеранов в ВСУ.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Work.ua, "Робота в тилу", 1BAT.com.ua, 93ombr.army, AB3.army.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.