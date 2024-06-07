Щоб не забрали на "нуль". Як потрапити у той підрозділ, куди хочете: поради юриста

В ЗСУ є багато вакансій, які зовсім не обов'язково означають, що вас відправлять на "нуль". Втім, щоб знайти таку посаду, треба підшуковувати собі місце заздалегідь.

РБК-Україна розповідає, як потрапити до бажаного підрозділу в ЗСУ та знайти роботу, яка відповідає вашим навичкам.

Шукати роботу в ЗСУ заздалегідь. Поради юриста

"Як показує практика і моє спілкування з нашими захисниками, зараз в лавах ЗСУ найбільше не вистачає піхоти, артилерії. І найчастіше мобілізують саме туди, де дефіцит людей", – каже Катерина Аніщенко.

Якщо в цивільному житті ви вже маєте хороші навички дроном, і хочете бути корисною саме в цій діяльності, то вести діалог про ту чи іншу спеціалізацію вона радить із самого початку взаємодії з ТЦК і СП, а краще – починати пошук підходящої роботи задовго до вручення вам повістки.

"Мені відомі випадки, коли айтішники у цивільному житті зараз на фронті керують дронами, бо раніше вони вже мали такий досвід. І про це треба заявляти відразу. Якщо вас вже розподілили не туди, куди ви хотіли б, ви все одно маєте право спілкуватися зі своїм командиром на тему зміни спеціальності", – каже адвокат.

Шукати для себе вакансії, де ви відчуватимете свою користь і вам заодне буде цікаво, вона радить заздалегідь. Треба ретельно пропрацювати ці варіанти, поспілкуватись зі знайомими військовими, щоб дізнатись ситуацію на практиці. Вони можуть розповісти вам, кого і де не вистачає.

Однак якщо ви не шукали для себе вакансій і пішли по "класичній" повістці, багато чого залежатиме вже від рішення командира. Якщо у підрозділі не вистачає саме піхотинців, а у військовослужбовця є навички керування дроном, то він, скоріш за все, все рівно буде саме піхотинцем, зауважує Аніщенко.

Фото: На Закарпатті відкрили центр рекрутингу до ЗСУ (facebook.com/NataliiaKalmykova)

"Треба проінформувати воєнкома, що у вас є ті чи інші навички, де ви могли б бути корисними. Однак триває війна, діє воєнний стан, і військових всюди не вистачає. Ну а тим, хто знаходиться на фронті вже дуже довго, критично потрібен відпочинок. Тому треба бути готовим до того, що мобілізованого можуть направити саме в штурмовики чи піхотинці, якщо ви не підшукали для себе місце заздалегідь", – звертає увагу вона.

Центри рекрутингу в різних містах

Декілька місяців тому Міноборони запустило рекрутинг до ЗСУ, завдяки якому військовозобов'язані зможуть знайти відповідну вакансію та долучитися до армії. У центрах рекрутингу надають консультативно-інформаційні послуги про те, які вакансії можна обрати. При цьому повістки чоловікам там не вручають.

Недавно відкрили вже 19-й центр рекрутингу до ЗСУ, повідомляло РБК-Україна.

Наразі вже відкрито центри на базі ЦНАПів, зокрема, у таких містах:

Дніпро (проспект Слобожанський, 8);

Запоріжжя (бульвар Центральний, 27);

Львів (вулиця Костя Левицького, 67);

Полтава (вулиця Соборна, 45А).

До кінця першого півріччя 2024 року загалом по країні заплановано відкриття 27 центрів рекрутингу до ЗСУ.

Зверніть увагу. В Україні також працє багато центрів , в тому числі волонтерських, де вчать надавати першу медичну допомогу, вчать стріляти та керувати дроном. Опанувавши такі навички заздалегідь, буде набагато простіше знайти відповідну спеціальність в ЗСУ.

Корисні сайти для пошуку вакансій в Збройних Силах

Можна шукати вакансії і в інтернеті. Наприклад, на таких сайтах: