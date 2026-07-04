Вакансій удвічі більше, ніж безробітних: які спеціалісти в Україні найбільш затребувані

В Україні кількість відкритих вакансій майже вдвічі перевищує число зареєстрованих безробітних. Станом на кінець червня роботодавці шукали близько 235 тисяч працівників, тоді як офіційний статус безробітного мали 93 тисячі українців.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості.
Головне:
Станом на кінець червня 2026 року послугами Державної служби зайнятості користувалися 147 тисяч людей. Із них 93 тисячі мали статус зареєстрованого безробітного.
Найбільше шукачів роботи наразі перебуває у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях.
Найбільш затребувані вакансії в Україні у 2026 році (інфографіка РБК-Україна)
Водночас на "Єдиному порталі вакансій", який об'єднує базу Державної служби зайнятості та найбільших українських сайтів із пошуку роботи, було розміщено 235 тисяч вакансій.
Найбільше пропозицій роботи зосереджено:
Таким чином, на одного зареєстрованого безробітного сьогодні припадає майже дві вакансії, а загальний дефіцит кадрів становить близько 88 тисяч працівників.
Найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед кваліфікованих робітників.
За даними Державної служби зайнятості, роботодавці насамперед шукають:
У службі зайнятості пояснюють, що така ситуація значною мірою пов'язана з внутрішньою міграцією населення та релокацією підприємств. Через це попит на працівників зростає у відносно безпечних регіонах країни, тоді як на прифронтових територіях економічна активність, навпаки, скорочується.
Раніше РБК-Україна писало, що напередодні літнього сезону в Одесі та Карпатах зріс попит на працівників у сфері торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та обслуговування. Роботодавці підвищують зарплати, водночас на окремі вакансії зберігається висока конкуренція серед кандидатів.
Також ми розповідали про найбільш затребувані професії із зарплатою вище середньої по країні. До переліку увійшли журналісти, інженери з програмного забезпечення та начальники змін у промисловості, які можуть заробляти понад 30 тисяч гривень на місяць.