Вакансій удвічі більше, ніж безробітних: які спеціалісти в Україні найбільш затребувані

Раніше РБК-Україна писало, що напередодні літнього сезону в Одесі та Карпатах зріс попит на працівників у сфері торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та обслуговування. Роботодавці підвищують зарплати, водночас на окремі вакансії зберігається висока конкуренція серед кандидатів.

Також ми розповідали про найбільш затребувані професії із зарплатою вище середньої по країні. До переліку увійшли журналісти, інженери з програмного забезпечення та начальники змін у промисловості, які можуть заробляти понад 30 тисяч гривень на місяць.