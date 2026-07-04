Вакансий вдвое больше, чем безработных: какие специалисты в Украине наиболее востребованы

Главное: Аномальное соотношение: В конце июня в Украине количество открытых вакансий почти вдвое превысило число зарегистрированных безработных.

В конце июня в Украине количество открытых вакансий почти вдвое превысило число зарегистрированных безработных. Где больше всего предложение: Абсолютным лидером является Киев, где сосредоточена почти треть всех вакансий.

Абсолютным лидером является Киев, где сосредоточена почти треть всех вакансий. Сколько людей ищут работу: Официальный статус безработного имеют 93 тысяч украинцев. Больше всего соискателей фиксируют в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Киевской областях.

Официальный статус безработного имеют 93 тысяч украинцев. Больше всего соискателей фиксируют в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Киевской областях. Кого критически не хватает: Острый кадровый голод рынок ощущает среди квалифицированных рабочих.

Острый кадровый голод рынок ощущает среди квалифицированных рабочих. Причина дисбаланса: В Госслужбе занятости такой перекос объясняется релокацией бизнеса и масштабной внутренней миграцией.

Сколько украинцев ищут работу

По состоянию на конец июня 2026 года услугами Государственной службы занятости пользовались 147 тысяч человек. Из них 93 тысячи имели статус зарегистрированного безработного.

Больше всего соискателей сейчас находится в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской, Николаевской и Львовской областях.



Самые востребованные вакансии в Украине в 2026 году (инфографика РБК-Украина)

Где больше всего вакансий

В то же время на "Едином портале вакансий", объединяющем базу Государственной службы занятости и крупнейших украинских сайтов по поиску работы, было размещено 235 тысяч вакансий.

Больше всего предложений сосредоточено:

в Киеве - почти треть всех вакансий;

- почти треть всех вакансий; во Львовской области - 20,9 тысячи;

- 20,9 тысячи; в Днепропетровской области - 17,8 тысячи;

- 17,8 тысячи; в Киевской области - 15,5 тысячи;

- 15,5 тысячи; в Одесской области - 13,7 тысячи;

- 13,7 тысячи; в Харьковской области - 10,5 тысячи.

Таким образом, на одного зарегистрированного безработного сегодня приходится почти две вакансии, а общий дефицит кадров составляет около 88 тысяч человек.

Каких работников не хватает

Острый кадровый дефицит наблюдается среди квалифицированных рабочих.

По данным Государственной службы занятости, работодатели прежде всего ищут:

электромонтеров,

слесарей,

сантехников,

электриков,

монтеров колеи,

слесарей аварийно-восстановительных работ,

сварщиков,

электрогазосварщиков,

автослесарей,

водителей.

В службе занятости объясняют, что подобная ситуация в значительной степени связана с внутренней миграцией населения и релокацией предприятий. Поэтому спрос на работников растет в относительно безопасных регионах страны, тогда как на прифронтовых территориях экономическая активность, напротив, сокращается.