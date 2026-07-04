Вакансий вдвое больше, чем безработных: какие специалисты в Украине наиболее востребованы

В Украине количество открытых вакансий почти в два раза превышает число зарегистрированных безработных. На конец июня работодатели искали около 235 тысяч работников, тогда как официальный статус безработного имели 93 тысячи украинцев.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости.
Главное:
По состоянию на конец июня 2026 года услугами Государственной службы занятости пользовались 147 тысяч человек. Из них 93 тысячи имели статус зарегистрированного безработного.
Больше всего соискателей сейчас находится в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской, Николаевской и Львовской областях.
Самые востребованные вакансии в Украине в 2026 году (инфографика РБК-Украина)
В то же время на "Едином портале вакансий", объединяющем базу Государственной службы занятости и крупнейших украинских сайтов по поиску работы, было размещено 235 тысяч вакансий.
Больше всего предложений сосредоточено:
Таким образом, на одного зарегистрированного безработного сегодня приходится почти две вакансии, а общий дефицит кадров составляет около 88 тысяч человек.
Острый кадровый дефицит наблюдается среди квалифицированных рабочих.
По данным Государственной службы занятости, работодатели прежде всего ищут:
В службе занятости объясняют, что подобная ситуация в значительной степени связана с внутренней миграцией населения и релокацией предприятий. Поэтому спрос на работников растет в относительно безопасных регионах страны, тогда как на прифронтовых территориях экономическая активность, напротив, сокращается.
Ранее РБК-Украина писало, что в преддверии летнего сезона в Одессе и Карпатах вырос спрос на работников в сфере торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и обслуживания. Работодатели повышают зарплаты, на отдельные вакансии сохраняется высокая конкуренция среди кандидатов.
Также мы рассказывали о самых востребованных профессиях с зарплатой выше средней по стране. В список вошли журналисты, инженеры по программному обеспечению и начальники изменений в промышленности, которые могут зарабатывать более 30 тысяч гривен в месяц.