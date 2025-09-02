Вакансій для людей з інвалідністю стало втричі більше: кого шукають і скільки платять

Протягом останніх трьох років в Україні суттєво збільшилася кількість вакансій для людей з інвалідністю. Порівняно з липнем 2022 року їхня кількість зросла втричі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
Найбільш помітне зростання спостерігається у традиційно "чоловічих" галузях та сфері обслуговування:
Медіанна оплата праці для людей з інвалідністю майже не відрізняється від загальної. Водночас найбільш високооплачуваними залишаються:
Люди з інвалідністю найчастіше відгукуються на вакансії в роздрібній торгівлі та продажах, виробництві, логістиці та охороні. Наприклад, відгуки у сфері виробництва зросли у 5 разів, у логістиці - у 3,4 раза, у роздрібній торгівлі - у 1,7 раза, в охороні - у 1,5 раза.
Водночас кількість пропозицій зменшилася у деяких галузях:
Українські роботодавці дедалі активніше залучають працівників із вразливих груп, готові навчати з "нуля" та проводити курси перекваліфікації. Особливе зростання вакансій для людей з інвалідністю спостерігається у сферах будівництва, логістики та виробництва.
Завдяки цьому український ринок праці стає більш інклюзивним. Частина пошукачів - ветерани, а досвід роботодавців у створенні доступних робочих місць допоможе у майбутньому забезпечити рівні права та комфорт праці для військових та інших соціально вразливих груп.
