Вакансий для людей с инвалидностью стало втрое больше: кого ищут и сколько платят

В течение последних трех лет в Украине существенно увеличилось количество вакансий для людей с инвалидностью. По сравнению с июлем 2022 года их количество выросло втрое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Наиболее заметный рост наблюдается в традиционно "мужских" отраслях и сфере обслуживания:
Медианная оплата труда для людей с инвалидностью почти не отличается от общей. В то же время наиболее высокооплачиваемыми остаются:
Люди с инвалидностью чаще всего откликаются на вакансии в розничной торговле и продажах, производстве, логистике и охране. Например, отклики в сфере производства выросли в 5 раз, в логистике - в 3,4 раза, в розничной торговле - в 1,7 раза, в охране - в 1,5 раза.
В то же время количество предложений уменьшилось в некоторых отраслях:
Украинские работодатели все активнее привлекают работников из уязвимых групп, готовы обучать с "нуля" и проводить курсы переквалификации. Особый рост вакансий для людей с инвалидностью наблюдается в сферах строительства, логистики и производства.
Благодаря этому украинский рынок труда становится более инклюзивным. Часть соискателей - ветераны, а опыт работодателей в создании доступных рабочих мест поможет в будущем обеспечить равные права и комфорт труда для военных и других социально уязвимых групп.
