Вакансій для людей з інвалідністю стало втричі більше: кого шукають і скільки платять

Вівторок 02 вересня 2025 06:40
Вакансій для людей з інвалідністю стало втричі більше: кого шукають і скільки платять Фото: Робота для людей з інвалідністю в Україні (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Протягом останніх трьох років в Україні суттєво збільшилася кількість вакансій для людей з інвалідністю. Порівняно з липнем 2022 року їхня кількість зросла втричі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Сфери з найбільшим зростанням вакансій

Найбільш помітне зростання спостерігається у традиційно "чоловічих" галузях та сфері обслуговування:

  • початок кар’єри / студенти - вакансій у 57 разів більше, медіанна зарплата - 20 000 гривень;
  • готельно-ресторанний бізнес / туризм - зростання в 10 разів, медіанна зарплата - 20 000 гривень;
  • будівництво / облицювальні роботи – в 9,5 раза більше вакансій, медіанна зарплата - 30 000 гривень;
  • охорона / безпека - у 8 разів більше пропозицій, зарплата - 13 500 гривень;
  • виробництво / робітничі спеціальності - у 7 разів більше вакансій, медіанна зарплата - 24 455 гривень.

Сфери з найвищими зарплатами

Медіанна оплата праці для людей з інвалідністю майже не відрізняється від загальної. Водночас найбільш високооплачуваними залишаються:

  • нерухомість (рієлтори) - 35 000 гривень;
  • СТО / автомийки - 35 000 гривень, вакансій стало у 5,6 раза більше;
  • логістика / склад / доставка - 31 000 гривень, пропозицій у 5 разів більше;
  • медицина / фармацевтика - 25 000 гривень, вакансій у 3 рази більше.

Активність пошукачів

Люди з інвалідністю найчастіше відгукуються на вакансії в роздрібній торгівлі та продажах, виробництві, логістиці та охороні. Наприклад, відгуки у сфері виробництва зросли у 5 разів, у логістиці - у 3,4 раза, у роздрібній торгівлі - у 1,7 раза, в охороні - у 1,5 раза.

Водночас кількість пропозицій зменшилася у деяких галузях:

  • робота за кордоном - на 55%, медіанна зарплата - 2600 євро;
  • освіта / переклад - на 54%, медіанна зарплата - 17 500 гривень;
  • кол-центри / телекомунікації - на 40%, медіанна зарплата - 19 500 гривень;
  • IT - на 39%, медіанна зарплата - 19 500 гривень;
  • банки / фінанси / страхування / юриспруденція - на 27%, медіанна зарплата - 22 000 гривень.

Інклюзивність ринку праці

Українські роботодавці дедалі активніше залучають працівників із вразливих груп, готові навчати з "нуля" та проводити курси перекваліфікації. Особливе зростання вакансій для людей з інвалідністю спостерігається у сферах будівництва, логістики та виробництва.

Завдяки цьому український ринок праці стає більш інклюзивним. Частина пошукачів - ветерани, а досвід роботодавців у створенні доступних робочих місць допоможе у майбутньому забезпечити рівні права та комфорт праці для військових та інших соціально вразливих груп.

Раніше РБК-Україна розповідало, як за останні п’ять років змінився ринок праці в Україні. Стабільно найбільш затребуваними залишаються робітничі професії (різноробочі, водії, прибиральниці, вантажники), водії традиційно мають найвищі зарплати, а прибиральниці - найнижчі.

Також ми писали, що до 2030 року в Україні можуть зникнути професії з рутинними завданнями - касири, оператори call-центрів, секретарі, листоноші та бібліотекарі. Причина - автоматизація та розвиток технологій, які замінюють людську працю. Водночас з’являтимуться нові спеціальності у сфері цифрових технологій, кібербезпеки та штучного інтелекту.

