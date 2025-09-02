Вакансий для людей с инвалидностью стало втрое больше: кого ищут и сколько платят
В течение последних трех лет в Украине существенно увеличилось количество вакансий для людей с инвалидностью. По сравнению с июлем 2022 года их количество выросло втрое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Сферы с наибольшим ростом вакансий
Наиболее заметный рост наблюдается в традиционно "мужских" отраслях и сфере обслуживания:
- начало карьеры / студенты - вакансий в 57 раз больше, медианная зарплата - 20 000 гривен;
- гостинично-ресторанный бизнес / туризм - рост в 10 раз, медианная зарплата - 20 000 гривен;
- строительство / облицовочные работы - в 9,5 раза больше вакансий, медианная зарплата - 30 000 гривен;
- охрана / безопасность - в 8 раз больше предложений, зарплата - 13 500 гривен;
- производство / рабочие специальности - в 7 раз больше вакансий, медианная зарплата - 24 455 гривен.
Сферы с самыми высокими зарплатами
Медианная оплата труда для людей с инвалидностью почти не отличается от общей. В то же время наиболее высокооплачиваемыми остаются:
- недвижимость (риелторы) - 35 000 гривен;
- СТО / автомойки - 35 000 гривен, вакансий стало в 5,6 раза больше;
- логистика / склад / доставка - 31 000 гривен, предложений в 5 раз больше;
- медицина / фармацевтика - 25 000 гривен, вакансий в 3 раза больше.
Активность соискателей
Люди с инвалидностью чаще всего откликаются на вакансии в розничной торговле и продажах, производстве, логистике и охране. Например, отклики в сфере производства выросли в 5 раз, в логистике - в 3,4 раза, в розничной торговле - в 1,7 раза, в охране - в 1,5 раза.
В то же время количество предложений уменьшилось в некоторых отраслях:
- работа за рубежом - на 55%, медианная зарплата - 2600 евро;
- образование / перевод - на 54%, медианная зарплата - 17 500 гривен;
- колл-центры / телекоммуникации - на 40%, медианная зарплата - 19 500 гривен;
- IT - на 39%, медианная зарплата - 19 500 гривен;
- банки / финансы / страхование / юриспруденция - на 27%, медианная зарплата - 22 000 гривен.
Инклюзивность рынка труда
Украинские работодатели все активнее привлекают работников из уязвимых групп, готовы обучать с "нуля" и проводить курсы переквалификации. Особый рост вакансий для людей с инвалидностью наблюдается в сферах строительства, логистики и производства.
Благодаря этому украинский рынок труда становится более инклюзивным. Часть соискателей - ветераны, а опыт работодателей в создании доступных рабочих мест поможет в будущем обеспечить равные права и комфорт труда для военных и других социально уязвимых групп.
