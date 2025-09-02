Вакансий для людей с инвалидностью стало втрое больше: кого ищут и сколько платят

В течение последних трех лет в Украине существенно увеличилось количество вакансий для людей с инвалидностью. По сравнению с июлем 2022 года их количество выросло втрое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Сферы с наибольшим ростом вакансий

Наиболее заметный рост наблюдается в традиционно "мужских" отраслях и сфере обслуживания:

начало карьеры / студенты - вакансий в 57 раз больше, медианная зарплата - 20 000 гривен;

гостинично-ресторанный бизнес / туризм - рост в 10 раз, медианная зарплата - 20 000 гривен;

строительство / облицовочные работы - в 9,5 раза больше вакансий, медианная зарплата - 30 000 гривен;

охрана / безопасность - в 8 раз больше предложений, зарплата - 13 500 гривен;

производство / рабочие специальности - в 7 раз больше вакансий, медианная зарплата - 24 455 гривен.

Сферы с самыми высокими зарплатами

Медианная оплата труда для людей с инвалидностью почти не отличается от общей. В то же время наиболее высокооплачиваемыми остаются:

недвижимость (риелторы) - 35 000 гривен;

СТО / автомойки - 35 000 гривен, вакансий стало в 5,6 раза больше;

логистика / склад / доставка - 31 000 гривен, предложений в 5 раз больше;

медицина / фармацевтика - 25 000 гривен, вакансий в 3 раза больше.

Активность соискателей

Люди с инвалидностью чаще всего откликаются на вакансии в розничной торговле и продажах, производстве, логистике и охране. Например, отклики в сфере производства выросли в 5 раз, в логистике - в 3,4 раза, в розничной торговле - в 1,7 раза, в охране - в 1,5 раза.

В то же время количество предложений уменьшилось в некоторых отраслях:

работа за рубежом - на 55%, медианная зарплата - 2600 евро;

образование / перевод - на 54%, медианная зарплата - 17 500 гривен;

колл-центры / телекоммуникации - на 40%, медианная зарплата - 19 500 гривен;

IT - на 39%, медианная зарплата - 19 500 гривен;

банки / финансы / страхование / юриспруденция - на 27%, медианная зарплата - 22 000 гривен.

Инклюзивность рынка труда

Украинские работодатели все активнее привлекают работников из уязвимых групп, готовы обучать с "нуля" и проводить курсы переквалификации. Особый рост вакансий для людей с инвалидностью наблюдается в сферах строительства, логистики и производства.

Благодаря этому украинский рынок труда становится более инклюзивным. Часть соискателей - ветераны, а опыт работодателей в создании доступных рабочих мест поможет в будущем обеспечить равные права и комфорт труда для военных и других социально уязвимых групп.