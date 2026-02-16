Вагнерівцям дали нове завдання: ФСБ готує чергові спецоперації

Нова тактика російських спецслужб

Російська розвідка і ФСБ задіють колишніх учасників ПВК "Вагнер" для пошуку виконавців у європейських країнах.

За інформацією співрозмовників західних видань, екс-вербувальники, які раніше залучали росіян до участі в бойових діях, зокрема в Україні, отримали новий напрямок роботи - підбір економічно вразливих людей у ЄС для виконання завдань спецслужб.

Кого і як вербують

Йдеться про залучення осіб, готових за винагороду виконувати доручення - від підпалів до поширення екстремістських матеріалів.

Після масових висилок російських дипломатів із низки столиць Євросоюзу можливості традиційної агентурної мережі скоротилися, що підштовхнуло Москву до пошуку альтернативних інструментів впливу.

Повідомляється, що вербувальники використовують знання місцевих мов, а також телеграм-канали та інші онлайн-платформи для пошуку кандидатів серед маргіналізованих груп.

За оцінками експертів, така модель підвищує ризик спроб саботажу і насильницьких дій на території країн ЄС і НАТО, хоча значна частина подібних схем уже виявляється і припиняється службами безпеки.