RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Вагнеровцам дали новое задание: ФСБ готовит очередные спецоперации

Фото: бойцы "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Российские спецслужбы активизировали работу в Европе, используя сеть бывших участников ЧВК для поиска исполнителей диверсий. По данным западных источников, речь идет о вербовке так называемых "одноразовых агентов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.

Читайте также: Российский флаг и эмблема "Вагнера": в Болгарии нашли базу боевиков

Новая тактика российских спецслужб

Российская разведка и ФСБ задействуют бывших участников ЧВК "Вагнер" для поиска исполнителей в европейских странах.

По информации собеседников западных изданий, экс-вербовщики, которые ранее привлекали россиян к участию в боевых действиях в том числе в Украине, получили новое направление работы — подбор экономически уязвимых людей в ЕС для выполнения задач спецслужб.

Кого и как вербуют

Речь идет о привлечении лиц, готовых за вознаграждение выполнять поручения — от поджогов до распространения экстремистских материалов.

После массовых высылок российских дипломатов из ряда столиц Евросоюза возможности традиционной агентурной сети сократились, что подтолкнуло Москву к поиску альтернативных инструментов влияния.

Сообщается, что вербовщики используют знание местных языков, а также телеграм-каналы и другие онлайн-платформы для поиска кандидатов среди маргинализированных групп.

По оценкам экспертов, такая модель повышает риск попыток саботажа и насильственных действий на территории стран ЕС и НАТО, хотя значительная часть подобных схем уже выявляется и пресекается службами безопасности.

Напоминаем, что контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований разоблачила помощника лесничего одного из государственных хозяйств в Харьковской области, которого подозревают в сотрудничестве с оккупантами во время боев за Изюм весной 2022 года. По данным следствия, в апреле того года он вместе с боевиками ЧВК "Вагнер" обстрелял автомобиль украинских военных в лесном массиве на территории Изюмского района.

Отметим, что на российском танкере так называемого "теневого флота", который был атакован Украиной в акватории Средиземного моря, выявили двух бывших военнослужащих ГРУ и участников ЧВК "Вагнер". По имеющейся информации, они могли быть причастны к разведывательной деятельности в европейских водах.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВагнеровцыРоссийская Федерация