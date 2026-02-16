Вагнеровцам дали новое задание: ФСБ готовит очередные спецоперации

Российские спецслужбы активизировали работу в Европе, используя сеть бывших участников ЧВК для поиска исполнителей диверсий. По данным западных источников, речь идет о вербовке так называемых "одноразовых агентов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.
Российская разведка и ФСБ задействуют бывших участников ЧВК "Вагнер" для поиска исполнителей в европейских странах.
По информации собеседников западных изданий, экс-вербовщики, которые ранее привлекали россиян к участию в боевых действиях в том числе в Украине, получили новое направление работы — подбор экономически уязвимых людей в ЕС для выполнения задач спецслужб.
Речь идет о привлечении лиц, готовых за вознаграждение выполнять поручения — от поджогов до распространения экстремистских материалов.
После массовых высылок российских дипломатов из ряда столиц Евросоюза возможности традиционной агентурной сети сократились, что подтолкнуло Москву к поиску альтернативных инструментов влияния.
Сообщается, что вербовщики используют знание местных языков, а также телеграм-каналы и другие онлайн-платформы для поиска кандидатов среди маргинализированных групп.
По оценкам экспертов, такая модель повышает риск попыток саботажа и насильственных действий на территории стран ЕС и НАТО, хотя значительная часть подобных схем уже выявляется и пресекается службами безопасности.
Напоминаем, что контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований разоблачила помощника лесничего одного из государственных хозяйств в Харьковской области, которого подозревают в сотрудничестве с оккупантами во время боев за Изюм весной 2022 года. По данным следствия, в апреле того года он вместе с боевиками ЧВК "Вагнер" обстрелял автомобиль украинских военных в лесном массиве на территории Изюмского района.
Отметим, что на российском танкере так называемого "теневого флота", который был атакован Украиной в акватории Средиземного моря, выявили двух бывших военнослужащих ГРУ и участников ЧВК "Вагнер". По имеющейся информации, они могли быть причастны к разведывательной деятельности в европейских водах.