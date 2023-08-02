"Вагнерівці" зводять фортифікаційні споруди на полігоні у Білорусі (супутниковий знімок)

Найманці ПВК "Вагнера" зводять фортифікаційні споруди на полігоні "Репіща" під Осиповичами, який розміщений на території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Полігон знаходиться за 15 км від наметового табору "вагнерівців" у селі "Цель".

На знімку, зробленому компанією Planet Labs 31 липня, можна помітити скупчення будівельної та інженерної техніки, поміченої в 3-й колоні ПВК "Вагнера", що прибула до Білорусі 17 липня. А також будівництво численних фортифікаційних споруд на території полігону.

Фото: супутниковий знімок полігону в Білорусі, зроблений компанією Planet Labs (Радіо Свобода)

Не виключено, що це можуть бути землянки біля яких помічені легкові автомобілі та світло-сірі мікроавтобуси УАЗ (так звані "буханки"), які також були присутні в 3-й колоні найманців.

Фото: супутниковий знімок вантажівок на полігоні (Радіо Свобода)

Цілком ймовірно, що фортифікації будуються насамперед для проведення тренувань. Наприклад, для відпрацювання штурму окопів.

Варто зазначити, що 30 липня на провагнерівських Telegram-каналах з'явилося фото та відео, на яких видно будівництво укріплень у лісовому масиві. Заявлялося, що "проходить облаштування основного військового табору в районі населеного пункту Цель".

Фото: знімки табору "вагнерівців" у Білорусі (Радіо Свобода)

На опублікованих кадрах можна побачити, що землянки обладнуються і печами, що може вказувати на підготовку цих споруд для використання і в зимовий період.

Точну локацію розташування землянок на фото не встановлено, але не виключено, що ці фото можуть бути з території Осиповичського полігону.

"Вагнерівці" у Білорусі

Після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку.

Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.

Українські прикордонники наголошують, що поки бойовики у Білорусі не становить загрози для України, але не виключаються провокації.

Нещодавно прем'єр Польщі заявив, що РФ та Білорусь направили до Сувальського коридору сотню бойовиків "Вагнера". Ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами, а також відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.