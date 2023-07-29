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Понад 100 "вагнерівців" переміщують до Сувальського коридору, - прем'єр Польщі

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Варшава, Субота 29 липня 2023 13:09
Понад 100 "вагнерівців" переміщують до Сувальського коридору, - прем'єр Польщі Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бойовиків ПВК "Вагнера", які дислокуються у Білорусі, направили у бік Сувальського коридору. Він з'єднує Польщу з країнами Балтії та розділяє Білорусь та Калінінградську область РФ.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Глава уряду наголосив, що Польща останні два роки зіштовхується з постійними атаками не своєму кордоні. Лише цього року зафіксовано 16 тисяч спроб нелегального перетину кордону мігрантами, яких, за його словами, заманюють диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко, щоб "проштовхнути до Польщі".

Він зазначив, що тепер країни-агресорки направили сотню бойовиків ПВК "Вагнера" до Сувальського коридору.

"Зараз ситуація стає ще більш небезпечною. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі", - заявив Моравецький.

Прем'єр заявив, що це "крок до подальшої гібридної атаки на польську територію". Моравецький припустив, що "вагнерівці", ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників, допомагатимуть іммігрантам незаконно потрапити до Польщі та дестабілізувати ситуацію в країні. На думку прем'єра, самі бойовики теж можуть спробувати проникнути на польську територію.

Довідка. Сувальський перешийок іноді називають стратегічною точкою для НАТО. Ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами і водночас відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.

"Вагнерівці" у Білорусі

Нагадаємо, після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку біля військової бази Осиповичі.

Українські прикордонники наголошують, що поки ПВК "Вагнера" у Білорусі не становить загрози для України, але не виключаються провокації.

При цьому Україна не виключає, що "вагнерівців" можуть використати для можливих провокацій на кордоні з НАТО.

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Російська Федерація Білорусь Польща ПВК Вагнера Вагнерівці
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