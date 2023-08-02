"Вагнеровцы" возводят фортификационные сооружения на полигоне в Беларуси (спутниковый снимок)

Наемники ЧВК "Вагнера" возводят фортификационные сооружения на полигоне "Репища" под Осиповичами, расположенном на территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Полигон находится в 15 км от палаточного лагеря "вагнеровцев" в селе "Цель".

На снимке, сделанном компанией Planet Labs 31 июля, можно заметить скопление строительной и инженерной техники, замеченной в 3-й колонне ЧВК "Вагнера" прибывшей в Беларусь 17 июля. А также строительство многочисленных фортификационных построек на территории полигона.

Фото: спутниковый снимок полигона в Беларуси, сделанный компанией Planet Labs (Радио Свобода)

Как отмечается, не исключено, что это могут быть землянки возле которых замечены легковые автомобили и светло-серые микроавтобусы УАЗ (так называемые "буханки"), также присутствовавшие в 3-й колонне наемников.

Фото: спутниковый снимок грузовиков на полигоне (Радио Свобода)

По всей вероятности, фортификации строятся прежде всего для проведения тренировок. Например, для отработки штурма окопов.

Следует отметить, что 30 июля на провагнеровских Telegram-каналах появились фото и видео, на которых видно строительство укреплений в лесном массиве. Заявлялось, что "проходит обустройство основного военного лагеря в районе населённого пункта Цель".

Фото: снимки лагеря "вагнеровцев" в Беларуси (Радио Свобода)

На опубликованных кадрах можно увидеть, что землянки оборудуются и печами, что может указывать на подготовку этих построек для использования и в зимний период.

Точная локация расположения землянок на фото не установлена, но не исключено, что эти фото могут быть с территории Осиповичского полигона.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке.

Сейчас там находится более 3,5 тысячи "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

Украинские пограничники подчеркивают, что пока боевики в Беларуси не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Недавно премьер Польши заявил, что РФ и Беларусь направили в Сувальский коридор сотню боевиков "Вагнера". Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и отделяет Калининградскую область России от Беларуси.