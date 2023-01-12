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"Вагнерівці" заявили, що знайшли тіло одного з британських волонтерів: що каже поліція

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Україна, Четвер 12 січня 2023 15:48
"Вагнерівці" заявили, що знайшли тіло одного з британських волонтерів: що каже поліція Фото: "Вагнерівці" заявили, що знайшли тіло одного з британських волонтерів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Вчора, 11 січня, "вагнерівці" заявили, що знайшли тіло одного з британських волонтерів. Проте заступник начальника відділу комунікації поліції Донецької області Олександр Полосухін сказав, що пошуки ще тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Новини".

"Поліція продовжує слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місце перебування зниклих", - сказав Полосухін.

Він також пояснив, що кримінальне провадження, яке було відкрито з приводу зниклих безвісти британських волонтерів не закрили.

Нагадаємо, 9 січня в Донецькій області поблизу Соледару зникли двоє британських волонтерів.

Згодом у Міністерстві закордонних справ Британії підтвердили зникнення двох британців, які працювали волонтерами в районі Донецької області. Востаннє на зв'язок вони виходили 6 січня.

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Великобританія волонтери полиция
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