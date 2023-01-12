"Вагнерівці" заявили, що знайшли тіло одного з британських волонтерів: що каже поліція
Вчора, 11 січня, "вагнерівці" заявили, що знайшли тіло одного з британських волонтерів. Проте заступник начальника відділу комунікації поліції Донецької області Олександр Полосухін сказав, що пошуки ще тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Новини".
"Поліція продовжує слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місце перебування зниклих", - сказав Полосухін.
Він також пояснив, що кримінальне провадження, яке було відкрито з приводу зниклих безвісти британських волонтерів не закрили.
Нагадаємо, 9 січня в Донецькій області поблизу Соледару зникли двоє британських волонтерів.
Згодом у Міністерстві закордонних справ Британії підтвердили зникнення двох британців, які працювали волонтерами в районі Донецької області. Востаннє на зв'язок вони виходили 6 січня.
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