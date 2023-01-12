"Вагнеровцы" заявили, что нашли тело одного из британских волонтеров: что говорит полиция
Вчера, 11 января, "вагнеровцы" заявили, что нашли тело одного из британских волонтеров. Однако заместитель начальника отдела коммуникации полиции Донецкой области Александр Полосухин сказал, что поиски еще продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Новини".
"Полиция продолжает следственно-оперативные меры по установлению места нахождения пропавших", - сказал Полосухин.
Он также пояснил, что уголовное производство, открытое по поводу пропавших без вести британских волонтеров, не закрыли.
Напомним, 9 января в Донецкой области вблизи Соледара исчезли два британских волонтера.
Впоследствии в Министерстве иностранных дел Британии подтвердили исчезновение двух британцев, работавших волонтерами в районе Донецкой области. В последний раз на связь они выходили 6 января.
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