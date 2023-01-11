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"Вагнерівці" заявили, що у Соледарі знайшли тіло одного зниклого британського волонтера

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Соледар, Середа 11 січня 2023 22:30
"Вагнерівці" заявили, що у Соледарі знайшли тіло одного зниклого британського волонтера Фото: документи одного зі зниклих британських волонтерів (t.me/concordgroup_official)
Автор: Тетяна Степанова

У Соледарі Донецької області знайдено тіло одного з двох британських волонтерів, які раніше зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"8 січня на гарячу лінію "Запитай Вагнер" прийшов запит з проханням знайти двох зниклих 6 січня в Соледарі громадян Великобританії - Andrew Bagshaw і Christopher Parry. Сьогодні тіло одного з них знайдено, при ньому виявлено документи на обох британців", - йдеться в повідомленні.

Хто саме знайдений мертвим і за яких обставин, не уточнюється.

Також було опубліковано фото їхніх документів.

Нагадаємо, поблизу Соледара (Донецька область) зникли двоє британських волонтерів, які відправились у місто ще 6 січня.

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