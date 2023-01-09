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Британія підтвердила зникнення двох волонтерів під Соледаром

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Британія, Понеділок 09 січня 2023 22:16
Британія підтвердила зникнення двох волонтерів під Соледаром Фото: Британія підтвердила зникнення двох волонтерів під Соледпром (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Міністерстві закордонних справ Британії підтвердили зникнення двох британців, які працювали волонтерами в районі Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на I NEWS.

"Ми підтримуємо рідних двох британців, які зникли безвісти в Україні", – йдеться в заяві речника зовнішньополітичного відомства Британії.

Нагадаємо, 28-річний Крістофер Паррі та 48-річний Ендрю Бегшоу працювали над евакуацією мирних жителів у деяких з найбільш зруйнованих війною районах поблизу Бахмута та Краматорська.

Сьогодні вранці в Нацполіції заявили, що звязок з британськими волонтерами було втрачено ще 6 січня.

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Великобританія Донецька область волонтери
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