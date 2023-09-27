"Вагнерівці" повернулися на окупований схід України? Що кажуть в ЗСУ

"Ми підтверджуємо, що "вагнерівці" присутні на території Східного угруповання військ. Це військовослужбовці ПВК "Вагнера", які були на території Білорусі. Зараз там розформовують їхні табори. Їм там було близько 8 тисяч. Зараз частина з цих бойовиків поїхала до Африки, а хтось переукладає контракти з міністерством оборони РФ і повертається сюди, на Схід України для взяття участі в бойових діях - і як інструктори, і як військовослужбовці", - розповів виданню Євлаш.

За його словами, йдеться про залишки цього формування - близько 500 осіб, яке російське командування планує залучити у збройному конфлікті зі сторони РФ.

"Проте суттєвої загрози, такої, як раніше, вони нести не будуть, оскільки немає їхнього головного ватажка Пригожина. Ці люди справді є одними з найбільш підготовлених в російській армії, однак суттєвою загрозою, "геймченджером" вони не стануть", - підсумував Євлаш.

Що цьому передувало

Раніше видання CNN з посиланням на українського військовослужбовця написало, що найманці групи "Вагнера" нібито повернулися під Бахмут Донецької області.

"Так, "Вагнер" теж тут. Вони повернулися", - сказав журналістам оператор аеророзвідки підрозділу Code 9.2 у складі 92-ї бригади ЗСУ із позивним "Грув".

За словами військового, вони "швидко змінили командирів" і повернулися до бою.

Військовослужбовець зазначив, що вважає появу "вагнерівців" на полі бою в цьому районі "компенсацією нестачі особового складу російської армії".

В ЗМІ звернули увагу, що це перше підтвердження з боку українських військових, що підрозділи "Вагнера" повернулися до Донецької області. Раніше про це писали пропагандистські російські Телеграм-канали.

"Вагнерівці" у війні проти України

Нагадаємо, з російської сторони у жорстких боях за Бахмут активну участь брали саме бійці ПВК "Вагнера". Наприкінці травня цього року їх ватажок Євген Пригожин заявив, що буцімто "місто повністю перейшло під контроль Росії", тож він оголосив про "виведення своїх підрозділів з міста".

Згодом Пригожин вирішив зі своїми найманцями здійснити "похід на Москву", але його заколот в РФ протривав не більше доби. Після чого ПВК за домовленістю погодилися передислокуватися на територію Білорусі.

А вже 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Після чого в Мокві офіційно оголосили, що ватажок групи і всі хто був у літак не вижили.

Натомість в Пентагоні повідомили, що бойовики більше не є фактором на полі бою в Україні, а в ЗМІ з'явилася інформація, що після цього вербувати найманців перестали.

Втім декілька днів тому російська пропаганда почала поширювати повідомлення, що, мовляв, найманці знову прибули на окуповану частину України.

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