"Вагнеровцы" вернулись на оккупированный восток Украины? Что говорят в ВСУ

"Мы подтверждаем, что "вагнеровцы" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Это военнослужащие ЧВК "Вагнера", которые были на территории Беларуси. Сейчас там расформовывают их лагеря. Им там было около 8 тысяч. Сейчас часть из этих боевиков уехала в Африку, а кто-то перезаключает контракты с министерством обороны РФ и возвращается сюда, на Восток Украины для участия в боевых действиях - и как инструкторы, и как военнослужащие", - рассказал изданию Евлаш.

По его словам, речь идет об остатках этого формирования - около 500 человек, российское командование планирует привлечь в вооруженном конфликте со стороны РФ.

"Однако существенной угрозы, такой, как раньше, они нести не будут, поскольку нет их главного главаря Пригожина. Эти люди действительно являются одними из наиболее подготовленных в российской армии, однако существенной угрозой, "геймченджером" они не станут", - подытожил Евлаш.

Что этому предшествовало

Ранее издание CNN со ссылкой на украинского военнослужащего написало, что наемники группы "Вагнера" якобы вернулись под Бахмут Донецкой области.

"Да, "Вагнер" тоже здесь. Они вернулись", - сказал журналистам оператор аэроразведки подразделения Code 9.2 в составе 92-й бригады ВСУ с позывным "Грув".

По словам военного, они "быстро сменили командиров" и вернулись в бой.

Военнослужащий отметил, что считает появление "вагнеровцев" на поле боя в этом районе "компенсацией нехватки личного состава российской армии".

В СМИ обратили внимание, что это первое подтверждение со стороны украинских военных, что подразделения "Вагнера" вернулись в Донецкую область. Ранее об этом писали пропагандистские российские Телеграм-каналы.

"Вагнеровцы" в войне против Украины

Напомним, с российской стороны в жестких боях за Бахмут активное участие принимали именно бойцы ЧВК "Вагнера". В конце мая этого года их главарь Евгений Пригожин заявил, что якобы "город полностью перешел под контроль России", поэтому он объявил о "выведении своих подразделений из города".

Впоследствии Пригожин решил со своими наемниками совершить "поход на Москву", но его мятеж в РФ продлился не больше суток. После чего ЧВК по договоренности согласились передислоцироваться на территорию Беларуси.

А уже 23 августа самолет Пригожина потерпел крушение в России. После чего в Мокве официально объявили, что главарь группы и все находившиеся в самолете не выжили.

В Пентагоне сообщили, что боевики больше не являются фактором на поле боя в Украине, а в СМИ появилась информация, что после этого вербовать наемников перестали.

Впрочем, несколько дней назад российская пропаганда начала распространять сообщения, что, мол, наемники снова прибыли на оккупированную часть Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.