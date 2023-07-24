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"Вагнерівці" у Білорусі: з'явилися свіжі супутникові знімки табору найманців

Ілюстративне фото: з'явилися свіжі супутникові знімки табору "вагнерівці" у Білорусі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На свіжих супутникових знімках табору ПВК "Вагнера" під Осиповичами у Білорусі помітно сотні автомобілів, вантажівок та будівельну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста The New York Times Крістіана Тріберта.

Журналіст опублікував супутникові знімки табору "вагнерівців" у селі Ціль, що зроблені Maxar під косим кутом 23 липня.

Фото підтверджують те, що зелена зона, що справа від імпровізованої стоянки фур, була цілком заповнена вже 22 липня.

На свіжих знімках видно сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок і близько 35 напівпричепів. У південній частині знімка також можна помітити будівельну техніку.

Окрім того, прямо до паркану на півночі примикає кладовище, а лісовий покрив навколо дає безмежні можливості для розширення.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого бунту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина частина його найманців мала переміститися до Білорусі. Туди ж мав прибути й сам Пригожин. У країні вже обладнали наметовий табір для вояків.

До Білорусі вже прибули до 10 колон "вагнерівців". І сам Пригожин уже кілька разів прилітав до Білорусі.

20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці ПВК "Вагнера" проведуть спільні навчання.

При цьому Польща очікує на певні провокації з боку Росії, тому передислокувала військових із західної частини країни на схід. В Офісі президента також не виключають провокацій біля кордону Польщі та країн Балтії.

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ПВК ВагнераБілорусь