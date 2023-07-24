"Вагнеровцы" в Беларуси: появились свежие спутниковые снимки лагеря наемников

Журналист опубликовал спутниковые снимки лагеря "вагнеровцев" в селе Цель, сделанные Maxar под косым углом 23 июля.

Фото подтверждают то, что зеленая зона, справа от импровизированной стоянки фур, была полностью заполнена уже 22 июля.

На свежих снимках видны сотни легковых автомобилей, небольших грузовиков и около 35 полуприцепов. В южной части снимка можно заметить строительную технику.

Кроме того, прямо к забору на севере примыкает кладбище, а лесной покров дает безграничные возможности для расширения.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного бунта лидера ЧВ "Вагнера" Евгения Пригожина часть его наемников должна была переместиться в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам Пригожин. В стране уже оборудовали палаточный лагерь для солдат.

В Беларусь уже прибыли в 10 колонн "вагнеровцев". И сам Пригожин уже несколько раз прилетал в Беларусь.

20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники ЧВК "Вагнера" проведут совместные учения.

При этом Польша ожидает определенных провокаций со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток. В Офисе президента также не исключают провокаций у границы Польши и стран Балтии.

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