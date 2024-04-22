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"Вагнерівці" в Білорусі проводять навчання для курсантів. ЦНС розповів деталі

Архівне фото: "вагнерівці" в Білорусі проводять навчання для курсантів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Найманці з колишньої приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусі займаються навчанням місцевих курсантів з університету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що "вагнерівці" провели навчання на військовому стрільбищі "Борщівка" Річицького району Гомельської області. 

На них курсантів військово-транспортного факультету Білоруського державного університету транспорту вчили стріляти з АК-74.

Центр національного опору пояснює, що режим диктатора Олександра Лукашенка проводить послідовну політику мілітаризації власного населення.

ПВК "Вагнера" і Білорусь

"Вагнерівці" перебралися в Білорусь минулого року, коли ватажок ПВК Євген Пригожин намагався провести заколот у РФ. Пізніше літак із Пригожиним вибухнув у Росії й офіційна влада в Москві визнала його загиблим.

Найманців із ПВК почали вербувати до лав Росгвардіі, проте британська розвідка в лютому повідомляла, що в Білорусі залишається менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнера".

Пізніше стало відомо, що частина найманців ПВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, могла бути перекинута в російське місто Ростов-на-Дону.

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Олександр ЛукашенкоБілорусьПВК Вагнера