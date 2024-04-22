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"Вагнеровцы" в Беларуси проводят учения для курсантов. ЦНС рассказал детали

Архивное фото: "вагнеровцы" в Беларуси проводят учения для курсантов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Наемники из бывшей частной военной компании "Вагнера" в Беларуси занимаются обучением местных курсантов из университета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что "вагнеровцы" провели учения на военном стрельбище "Борщевка" Речицкого района Гомельской области. 

На них курсантов военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта учили стрелять из АК-74.

Центр национального сопротивления объясняет, что режим диктатора Александра Лукашенко проводит последовательную политику милитаризации собственного населения.

ЧВК "Вагнера" и Беларусь

"Вагнеровцы" перебрались в Беларусь в прошлом году, когда главарь ЧВК Евгений Пригожин пытался провести мятеж в РФ. Позже самолет с Пригожиным взорвался в России и официальные власти в Москве признали его погибшим.

Наемников из ЧВК начали вербовать в ряды Росгвардии, однако британская разведка в феврале сообщала, что в Беларуси остается менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнера".

Позже стало известно, что часть наемников находящихся в Беларуси ЧВК "Вагнера" могла быть переброшена в российский город Ростов-на-Дону.

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