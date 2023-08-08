"Вагнерівці" в Білорусі імітуватимуть підривну діяльність поблизу України, - ЦНС
На аеродромі Зябровка в Білорусі створять новий табор для "вагнерівців". Вони можуть імітувати підривну діяльність поблизу Чернігівської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Що відомо
За інформацією від підпілля на кордоні з Україною, в населеному пункті Зябровка у Білорусі, будується новий табір для найманців ПВК "Вагнера".
"Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю", - заявили у ЦНС.
До чого тут Європа
У Центрі нацспротиву пояснюють, що водночас зберігається висока ймовірність застосування ПВК "Вагнера" для імітації діяльності у рамках підтримки інформаційної операції РФ та Білорусі по тиску на країни населення Європи.
Ціль такої кампанії полягає в тому, аби змусити країни Європи зменшувати підтримку України.
На первинному етапі в рамках такої інформаційної операції відбувається імітація розгортання таборів ПВК "Вагнера" та вкиду в інформаційне поле наративів, що найманці готові йти на ЄС.
"Вагнерівці" у Білорусі
Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку.
Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.
Українські прикордонники зауважують, що поки що бойовики в Білорусі не становлять загрози для України, але не виключаються провокації.
Нещодавно прем'єр Польщі заявив, що РФ та Білорусь направили до Сувальського коридору сотню бойовиків "Вагнера". Ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами, а також відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.
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