ua en ru
Вт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Вагнеровцы" в Беларуси будут имитировать подрывную деятельность вблизи Украины, - ЦНС

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Беларусь, Вторник 08 августа 2023 22:20
"Вагнеровцы" в Беларуси будут имитировать подрывную деятельность вблизи Украины, - ЦНС Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На аэродроме Зябровка в Беларуси создадут новый лагерь для "вагнеровцев". Они могут имитировать подрывную деятельность вблизи Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Что известно

По информации от подполья на границе с Украиной, в населенном пункте Зябровка в Беларуси, строится новый лагерь для наемников ЧВК "Вагнера".

"В дальнейшем планируется их применение для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью", - заявили в ЦНС.

При чем здесь Европа

В Центре нацсопротивления объясняют, что в то же время сохраняется высокая вероятность применения ЧВК "Вагнера" для имитации деятельности в рамках поддержки информационной операции РФ и Беларуси по давлению на страны населения Европы.

Цель такой кампании заключается в том, чтобы заставить страны Европы уменьшать поддержку Украины.

На первичном этапе в рамках такой информационной операции происходит имитация развертывания лагерей ЧВК "Вагнера" и вброс в информационное поле нарративов, что наемники готовы идти на ЕС.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке.

Сейчас там находится более 3,5 тысячи "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

Украинские пограничники отмечают, что пока боевики в Беларуси не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Недавно премьер Польши заявил, что РФ и Беларусь направили в Сувальский коридор сотню боевиков "Вагнера". Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Война в Украине
NEWS
Удары по кораблям РФ в Черном море. Эксперты назвали главные цели и задачи Украины
Удары по кораблям РФ в Черном море. Эксперты назвали главные цели и задачи Украины
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины