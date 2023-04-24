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ПВК "Вагнера" може отримати вигоду з конфлікту в Судані, якщо ЄС "закриє очі", - МЗС Фінляндії

Фото: Пекка Хаавісто, голова МЗС Фінляндії (wikipedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський Союз повинен робити більше щодо ситуації, яка склалась в Судані. В інакшому випадку існує ризик того, що ПВК "Вагнера" може отримати вигоду з конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Несправедливо, що всі іноземці залишають країну за таких обставин. Якщо ми їдемо, ми також залишаємо певний простір для військ "Вагнера" і Росії, щоб грати в цю гру", - заявив Хаавісто зустріч міністрів ЄС в Люксембурзі.

Відзначимо, що сили швидкого реагування співпрацюють з російською ПВК "Вагнера". Вони мають спільне підприємство Meroe Gold з видобутку корисних копалин, у тому ж числі й золота. Їх співпраця допомогла збільшити запаси золота Центробанку Росії, які були необхідні для витрат на вторгнення в Україну.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

Нещодавно в збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.

Тим часом США надіслало спеціальну групу експертів з реагування на стихійні лиха в країну для координації гуманітарної допомоги.

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