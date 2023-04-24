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ЧВК "Вагнера" может извлечь выгоду из конфликта в Судане, если ЕС "закроет глаза", - МИД Финляндии

Фото: Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии (wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский Союз должен делать больше касаемо ситуации, которая сложилась в Судане. В противном случае существует риск того, что ЧВК "Вагнера" может извлечь выгоду из конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Несправедливо, что все иностранцы покидают страну в таких обстоятельствах. Если мы едем, мы также оставляем определенное пространство для войск "Вагнера" и России, чтобы играть в эту игру", - заявил Хаависто встреча министров ЕС в Люксембурге.

Отметим, что силы быстрого реагирования сотрудничают с российским ЧВК "Вагнера". У них есть совместное предприятие Meroe Gold по добыче полезных ископаемых, в том числе и золота. Их сотрудничество помогло увеличить запасы золота Центробанка России, которые были необходимы для затрат на вторжение в Украину.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования.

Недавно в вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

Тем временем США направило специальную группу экспертов по реагированию на стихийные бедствия в страну для координации гуманитарной помощи.

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Российская ФедерацияСуданЕвросоюзФинляндияВагнеровцы