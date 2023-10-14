"Вагнер" хоче захопити бази ООН в Малі: Аль-Каїда може цим скористатись

Повідомляється, що бази планують залишити в середині жовтня - сили армії та "Вагнера" вже вирушили до позицій з ціллю їх захопити. При цьому, аналітики зазначають, що останнім часом вони посилили терор місцевого населення, вбиваючи цивільних за підозри у зв'язках з місцевим філіалом Аль-Каїди

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Аналітики додають, що контрль організації на півночі Малі дозволив би угрупуванню створити більшу транснаціональну загрозу.

Відхід миротворців ООН з Малі

Миротворчий контингент ООН працював на Малі з 2013 році. З тих пір в країні відбулось кілька держпереворотів, а нинішня військова хунта регулярно конфліктувала з місією MINUSMA.

Влітку цього року вони звернулись до ООН з проханням вивести своїх миротворців з країни, а після Радбез ООН прийняв рішення зробити це. Так, миротворчий контингент покине країну до 1 січня 2024 року.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявляв, що за відходом миротворців міг стояти колишній ватажок "Вагнера" Євген Пригожин.

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