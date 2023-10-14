"Вагнер" хочет захватить базы ООН в Мали: Аль-Каида может этим воспользоваться

Сообщается, что базы планируют оставить в середине октября – силы армии и "Вагнера" уже отправились к позициям с целью их захватить. При этом аналитики отмечают, что в последнее время они усилили террор местного населения, убивая гражданских за подозрения в связях с местным филиалом Аль-Каиды

Аналитики добавляют, что контроль организации на севере Мали позволил бы группировке создать большую транснациональную угрозу.

Уход миротворцев ООН из Мали

Миротворческий контингент ООН работал на Мали с 2013 года. С тех пор в стране произошло несколько госпереворотов, а нынешняя военная хунта регулярно конфликтовала с миссией MINUSMA.

Летом этого года они обратились в ООН с просьбой вывести своих миротворцев из страны , а после Совбеза ООН принял решение сделать это. Да, миротворческий контингент покинет страну до 1 января 2024 года.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что за уходом миротворцев мог стоять бывший глава "Вагнера" Евгений Пригожин.

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