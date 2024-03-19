"В ЗСУ є план усунення Зеленського від влади": росіяни вигадали черговий фейк

Нагадаємо, росіяни розповсюджують фейки про атаку ЗСУ на Запорізьку АЕС. Так, у фейкових публікаціях поширюється неправдива інформація про те, що Сили оборони України скинули вибухівку всього за 5 метрів від паливосховища на об'єкті. У РНБО повідомили, що ця хвиля дезінформації була запущена "у відповідь на нещодавню резолюцію МАГАТЕ, відповідно до якої Росія має терміново повернути станцію під контроль України".

Крім того, російські медіа та Telegram-канали розповсюджують неправдиву інформацію про те, що українські бійці звозять до навчальних закладів Сумської області ящики зі зброєю з метою навчити учнів диверсійним діям.

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