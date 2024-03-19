"В ЗСУ є план усунення Зеленського від влади": росіяни вигадали черговий фейк

Пропагандистські ЗМІ розповсюджують неправдиву інформацію про те, що в елітних підрозділах Збройних сил України нібито обговорюється план щодо усунення президента Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Такі "новини" від пропаганди – це продовження російської операції "Майдан-3" з метою спровокувати дестабілізацію в Україні. Одним з ключових напрямків цієї операції є підрив легітимності Зеленського в очах українського суспільства", - йдеться у спростуванні.
Оскільки ЗСУ має високий рівень довіри серед населення (згідно з даними соціологічної служби Центру Разумкова, цей показник становить 94%), російські спецслужби намагаються штучно створити протистояння між армією та політичним керівництвом країни, і використовувати авторитет Збройних Сил проти президента.
Нагадаємо, росіяни розповсюджують фейки про атаку ЗСУ на Запорізьку АЕС. Так, у фейкових публікаціях поширюється неправдива інформація про те, що Сили оборони України скинули вибухівку всього за 5 метрів від паливосховища на об'єкті. У РНБО повідомили, що ця хвиля дезінформації була запущена "у відповідь на нещодавню резолюцію МАГАТЕ, відповідно до якої Росія має терміново повернути станцію під контроль України".
Крім того, російські медіа та Telegram-канали розповсюджують неправдиву інформацію про те, що українські бійці звозять до навчальних закладів Сумської області ящики зі зброєю з метою навчити учнів диверсійним діям.
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