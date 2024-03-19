"У ВСУ есть план отстранения Зеленского от власти": россияне придумали очередной фейк

Напомним, россияне распространяют фейки об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС . Так, в фейковых публикациях распространяется ложная информация о том, что Силы обороны Украины сбросили взрывчатку всего в 5 метрах от топливохранилища на объекте. В СНБО сообщили, что эта волна дезинформации была запущена "в ответ на недавнюю резолюцию МАГАТЭ, согласно которой Россия должна срочно вернуть станцию под контроль Украины".

Кроме того, российские медиа и Telegram-каналы распространяют ложную информацию о том, что украинские бойцы свозят в учебные заведения Сумской области ящики с оружием с целью научить учащихся диверсионным действиям .

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