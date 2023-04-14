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На в'їзді в Київ виявили монаха УПЦ МП з російською трудовою книжкою

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П'ятниця 14 квітня 2023 12:39
На в'їзді в Київ виявили монаха УПЦ МП з російською трудовою книжкою Фото: на в'їзді в Київ виявили монаха УПЦ МП з російською трудовою книжкою (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прикордонники на в'їзді в Київ виявили священника УПЦ Московського патріархату, який мав російську трудову книжку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Зазначається, що чоловік 1969 року народження є уродженцем РФ, але проживає в Україні та має українське громадянство.

При цьому у закордонному паспорті монаха є відмітки про перетин кордону Росії - крайні, датовані 2021 роком. Також у чоловіка є трудова книжка РФ, в якій зазначено, що до 2016 року він працював на одному з заводів в країні-агресорі.

До того ж, в його мобільному телефоні виявили підписки на Telegram-канали російської пропаганди, квитанції про оплату в банку РФ, безліч номерів російських операторів та листування, в якому священник цікавиться правилами в‘їзду на територію Росії.

Монах заявив, що зараз він несе службу в одному з монастирів у Київській області. Він також повідомив, що займається підприємницькою діяльністю - виготовляє вироби з металу.

Священнослужителя передали компетентним органам для подальшої перевірки.

Нагадаємо, колишній настоятель одного з храмів УПЦ МП підтримав росіян під час окупації Харківської області.

РБК-Україна також повідомляло, що у Львові підпалили церкву напередодні Великодня.

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