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Благословляв окупантів. СБУ викрили ще одного настоятеля храму УПЦ МП

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Ізюм, Вівторок 04 квітня 2023 14:28
Благословляв окупантів. СБУ викрили ще одного настоятеля храму УПЦ МП Фото: СБУ оголосила підозру ще одному настоятелю храму УПЦ МП (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній настоятель одного з храмів УПЦ Московського патріархату підтримав росіян під час окупації Харківської області. Проти нього відкрили кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Слідство встановило, що під час окупації настоятель храму Ізюмської єпархії УПЦ МП підтримав Росію. Протоієрей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі і намагався залучити до неї місцевих жителів.

Священник під час "заходу" благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі. Увесь процес він наказав своїм поплічникам зафіксувати на камеру для оприлюднення на кремлівських медіаресурсах.

Під час звільнення Харківської області українськими захисниками священник разом з сім'єю втік до Росії. Там його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Твєрської і Кашинської єпархії РПЦ.

СБУ відкрила проти колишнього настоятеля храму кримінальну справу за ст. 436-2 ККУ.Слідчі дії тривають.

Благословляв окупантів. СБУ викрили ще одного настоятеля храму УПЦ МП

Фото: СБУ оголосила підозру ще одному настоятелю храму УПЦ МП (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу за розпалювання ворожнечі серед вірян.

Пізніше суд обрав митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Служба безпеки України УПЦ МП Харків
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