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В'їзд в Україну з Росії чи Білорусі: в ДПСУ дали роз'яснення

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Україна, П'ятниця 11 серпня 2023 09:29
В'їзд в Україну з Росії чи Білорусі: в ДПСУ дали роз'яснення Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Гурковська

В'їхати в Україну з Росії та Білорусі громадяни можуть не тільки через Сумську та Волинську область, а і через інші пункти пропуску. Але важливо зважати на фактор безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.

"Власне про то і йде мова. Що це можна зробити не лише на напрямку Сумської області через пункт пропуску Покровка. Це можна зробити й через інші напрямки", - зазначив він.

За словами Демченка, українцям, які хочуть потрапити до України в такий спосіб, треба зважати на безпеку.

"Оскільки вони спочатку мають пройти перевірку по той бік кордону, як на території РФ, так і Білорусі. І їм необхідно мати хоча б мінімальний пакет документів, щоб та сторона їх пропустила", - додав спікер.

В чому полягає питання

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю одному з видань розповіла, що українці можуть потрапити до України з Росії та Білорусі лише через Сумську область та Волинь. Вона зазначила, що мова йде про коридори Колотилівка–Покровка (кордон з Росією) та Доманове–Мокрани (кордон з Білоруссю).

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