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Въезд в Украину из России или Беларуси: в ГПСУ дали разъяснение

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Украина, Пятница 11 августа 2023 09:29
Въезд в Украину из России или Беларуси: в ГПСУ дали разъяснение Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталия Гурковская

Въехать в Украину из России и Беларуси граждане могут не только через Сумскую и Волынскую область, но и через другие пункты пропуска. Но важно учитывать фактор безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

"Собственно о том и идет речь. Что это можно сделать не только на направлении Сумской области через пункт пропуска Покровка. Это можно сделать и через другие направления", - отметил он.

По словам Демченко, украинцам, которые хотят попасть в Украину таким образом, нужно учитывать фактор безопасности.

"Поскольку они сначала должны пройти проверку по ту сторону границы как на территории РФ, так и Беларуси. И им необходимо иметь хотя бы минимальный пакет документов, чтобы та сторона их пропустила", - добавил спикер.

В чем вопрос

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью одному из изданий рассказала, что украинцы могут попасть в Украину из России и Беларуси только через Сумскую область и Волынь. Она отметила, что речь идет о коридорах Колотиловка-Покровка (граница с Россией) и Доманово-Мокраны (граница с Беларусью).

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