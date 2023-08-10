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Як в'їхати в Україну з Росії або ж Білорусі: Верещук назвала працюючі гуманітарні коридори

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Четвер 10 серпня 2023 14:14
Як в'їхати в Україну з Росії або ж Білорусі: Верещук назвала працюючі гуманітарні коридори Фото: Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі працюють два гуманітарних коридори, через які українці можуть потрапити до України з Росії та Білорусі. Вони розташовані в Сумській області та на Волині.

Про це розповіла віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю "Радіо Свободі".

Один з гуманітарних коридорів - Колотилівка–Покровка, працює на сумському напрямку на кордоні з Росією. Через нього щодня проходять 150 людей.

"Але це тільки на в'їзд. У нас закриті кордони з Російською Федерацією на виїзд. Ми запускаємо своїх громадян, але, звичайно, ми не маємо жодної співпраці з ворогом і окупантом", - пояснила Верещук.

Інший гуманітарний коридор розташований на Волині, на кордоні з Білоруссю. Йдеться про Доманове–Мокрани. Люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, їдуть через Білорусь і заїжджають в Україну.

Гуманітарний коридор в Сумській області деякий час не працював через те, що росіяни перекрили можливість, однак наразі він відновив свою роботу. А в найближчому до перетину кордону селі облаштувати пункт, де тимчасово можуть зупинитися люди.

"В населеному пункті, який найближчий до пункту перетину, я скажу, не найкращі умови, але вони прийнятні. На сьогодні там є пункт, де можна пройти фільтрацію, поїсти, попити, привести себе в порядок. І якщо людина маломобільна, є, наприклад, швидка допомога, яка доставить в Суми, а якщо ні, то це безкоштовний автобус або маршрутка, яка теж в Суми доставить", - пояснила Верещук.

Евакуація з Сумської області

Охочі евакуюватись з регіону можуть також скористатися спеціальним евакуаційним поїздом Суми-Київ, який курсує щодня з Сум: відправляється о 6:47 і прибуває до столиці об 11:41.

Зокрема на вокзалі по прибуттю "Укрпошта" виплачує кожному громадянину 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб.

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