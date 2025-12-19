В’їзд в Україну в Одеській області обмежений: які альтернативні маршрути

Держприкордонслужба зазначила, що доїзд ускладнено до наступних пунктів пропуску:

"Паланка - Маяки - Удобне"

"Рені - Джурджулешти"

"Табаки - Мирне"

"Виноградівка - Вулканешти"

"Старокозаче - Тудора"

"Нові Трояни - Чадир Лунга"

"Орлівка - Ісакча"

"Долинське"

"Залізничне"

"Лісне"

"Серпневе"

"Малоярославець"

"Громадян, які прямують на в’їзд в Україну в напрямку до міста Одеса інформують про обмеження та перенаправляють на альтернативні маршрути. Взаємодія з прикордонною поліцією Республіки Молдови посилена", - йдеться у повідомленні.

Українців закликали віддати перевагу пунктам пропуску у Вінницькій області, а також "Мамалига" і "Сокиряни" в Чернівецькій області.

Держприкордонслужба зауважила, що рух транспорту у пункті пропуску "Могилів-Подільський" на кордоні з Молдовою на Вінниччині вже збільшився.