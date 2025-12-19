В’їзд в Україну в Одеській області обмежений: які альтернативні маршрути

На Одещині ускладнено доїзд до низки пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні, зокрема, призупинено рух трасою "Одеса-Рені". Причина - атака росіян по об’єкту інфраструктури поблизу населеного пункту Маяки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Державної прикордонної служби України.
Держприкордонслужба зазначила, що доїзд ускладнено до наступних пунктів пропуску:
"Громадян, які прямують на в’їзд в Україну в напрямку до міста Одеса інформують про обмеження та перенаправляють на альтернативні маршрути. Взаємодія з прикордонною поліцією Республіки Молдови посилена", - йдеться у повідомленні.
Українців закликали віддати перевагу пунктам пропуску у Вінницькій області, а також "Мамалига" і "Сокиряни" в Чернівецькій області.
Держприкордонслужба зауважила, що рух транспорту у пункті пропуску "Могилів-Подільський" на кордоні з Молдовою на Вінниччині вже збільшився.
Нагадаємо, ввечері 18 грудня російські окупанти вчинили черговий терористичний акт. Росіяни атакували дроном міст біля села Маяки під Одесою.
Безпілотник влучив по автомобілю, в якому їхала жінка з дітьми. Внаслідок теракту окупантів жінка загинула, діти отримали важкі поранення.
Зазначимо, 17 грудня окупанти завдали по Одеській області дві хвилі ударів. Унаслідок терактів було пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, на місці виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили.