Въезд в Украину в Одесской области ограничен: какие альтернативные маршруты

Фото: украинцев призвали выбирать пункты пропуска в Винницкой и Черновицкой областях (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Одесской области затруднен подъезд к ряду пунктов пропуска на украинско-молдавской границе, в частности, приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени". Причина - атака россиян по объекту инфраструктуры вблизи населенного пункта Маяки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.

Госпогранслужба отметила, что доезд затруднен к следующим пунктам пропуска:

  • "Паланка - Маяки - Удобное"
  • "Рени - Джурджулешты"
  • "Табаки - Мирное"
  • "Виноградовка - Вулканешты"
  • "Староказачье - Тудора"
  • "Новые Трояны - Чадыр Лунга"
  • "Орловка - Исакча"
  • "Долинское"
  • "Зализничное"
  • "Лесное"
  • "Серпневое"
  • "Малоярославец"

"Граждан, следующих на въезд в Украину в направлении города Одесса информируют об ограничениях и перенаправляют на альтернативные маршруты. Взаимодействие с пограничной полицией Республики Молдова усилено", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали отдать предпочтение пунктам пропуска в Винницкой области, а также "Мамалыга" и "Сокиряны" в Черновицкой области.

Госпогранслужба отметила, что движение транспорта в пункте пропуска "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой в Винницкой области уже увеличилось.

 

Напомним, вечером 18 декабря российские оккупанты совершили очередной террористический акт. Россияне атаковали дроном мост возле села Маяки под Одессой.

Беспилотник попал по автомобилю, в котором ехала женщина с детьми. В результате теракта оккупантов женщина погибла, дети получили тяжелые ранения.

Отметим, 17 декабря оккупанты нанесли по Одесской области две волны ударов. В результате терактов был поврежден объект транспортной инфраструктуры, на месте возник пожар, который спасатели быстро потушили.

