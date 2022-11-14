Въезд и выезд в освобожденную Снигиревку ограничили еще на 10 дней: в чем причина

Въезд и выезд в Снигиревку в Николаевской области ограничили по меньшей мере до 24 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Снигиревской городской военной администрации Ивана Кухту .

Такие ограничения необходимы для проведения фильтраций и разминирования социальных и жилых объектов города.

"Понимаю, что многим хочется вернуться домой или навестить родных, но безопасность должна быть на первом месте", - написал Кухта.

Кроме того, начальник Баштанской городской территориальной администрации Владислав Дмитриев в эфире телемарафона сообщил, что в город пускают по прописке. Однако он просит жителей пока не возвращаться в город - советует воздержаться от поездки хотя бы 3-4 дня для проведения мероприятий по разминированию.

По словам Дмитриева, в городе сейчас находятся около 2,5 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что уже сегодня в Снигиревке в тестовом режиме начнут подачу воды жителям города.

Кроме того, 13 ноября в городе Снигиревке появилась мобильная связь.

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