У Снігурівці відновлять водопостачання у тестовому режимі: названо дату

У звільненій від росіян Снігурівці (Миколаївська область) вже завтра, 14 листопада, у тестовому режимі розпочнуть подачу води мешканцям міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Миколаївської облради Івана Кухту у Facebook .

За його словами, міськрада Миколаєва надасть Снігурівці екскаватор для відновлення водопровідної мережі.

"Обласна адміністрація передала нам 2 потужні генератори, за допомогою яких ми вже завтра почнемо в тестовому режимі подавати воду містянам", - зазначив Кухта.

Він також додав, що незабаром у місті розроблять графік подачі води.