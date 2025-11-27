"Въехали при Байдене": Трамп поручил проверить всех афганцев после стрельбы в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что статус всех граждан Афганистана, принятых при прошлой администрации Байдена - будет пересмотрен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Слова Трампа прозвучали после того, как он заявил, что подозреваемый в стрельбе по двух бойцам Нацгвардии в Вашингтоне предположительно является гражданин Афганистана, въехавший в страну в сентябре 2021 года. То есть - спустя месяц после вывода войск США из Афганистана.

"Мы не собираемся мириться с подобными посягательствами на закон и порядок со стороны людей, которым вообще не место в нашей стране. Теперь мы должны пересмотреть каждого иностранца, въехавшего... из Афганистана при Байдене. И мы должны принять все необходимые меры для обеспечения высылки любого иностранца из любой страны, который не принадлежит к нашей стране и не приносит пользу нашей стране", - сказал Трамп.

CBS отмечает, что Трамп выступил после того, как издание еще во вторник получило внутреннюю служебную записку федерального правительства от 21 ноября.

В ней говорилось, что администрация Трампа поручила иммиграционным чиновникам пересмотреть дела всех беженцев, принятых при бывшем президенте Джо Байдене.

В служебной записке директор Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу поручил должностным лицам агентства расследовать случаи беженцев, въехавших в период с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года и, возможно, провести с ними повторное собеседование.

По данным федеральной статистики, в период с февраля 2021 года по январь 2025 - в США прибыло около 233 тысяч беженцев.

Граждане Афганистана не попадут в США

На данный момент уже публично стало известно, что администрация Трампа приостановила обработку всех заявлений на иммиграцию для граждан Афганистана после того, как в среду было совершено вооруженное нападение на двух бойцов Нацгвардии.

Причем в Службе гражданства и иммиграции США уточнили, что приостановка заявлений бессрочная.

"С настоящего момента обработка всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, приостанавливается на неопределенный срок до дальнейшего рассмотрения протоколов безопасности и проверки. Защита и безопасность нашей родины и американского народа остаются нашей главной целью и миссией", - говорится в заявлении агентства.