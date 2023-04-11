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В'язнів з Білорусі привезуть на будівництво в Маріуполь, - радник мера

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Маріуполь, Вівторок 11 квітня 2023 12:45
В'язнів з Білорусі привезуть на будівництво в Маріуполь, - радник мера Ілюстративне фото: в'язнів з Білорусі привезуть на будівництво в Маріуполь (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти хочуть привезти на будівельні роботи до окупованого Маріуполя в’язнів з Білорусі, які були засуджені за нетяжкі злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в ефірі "Свобода. Ранок".

"Буквально вчора ми отримали додаткову інформацію, що ухвалено рішення, що не лише росіяни будуть. Збираються привезти найближчим часом вже з Білорусі людей, які засуджені за нетяжкі злочини для того, щоб вони також займалися будівельними роботами на території Маріуполя", - сказав він.

При цьому Андрющенко не уточнив, на яких саме умовах білоруські в’язні будуть виконувати роботи у Маріуполі. Але він зазначив, що російські будівельники, які прибувають до Маріуполя, хочуть залишитися жити в місті.

"Вони не планують нікуди виїжджати, вони планують будувати житлові будинки, квартали і не приховують, що вони будують це саме для себе - під ту програму іпотеки, яка запущена в Росії з лютого цього року - під 2%. Вже навіть 40 тендерів у Москві розіграно. Їх отримали фірми, які належать наближеним до Кремля. І будуть будувати за федеральний бюджет все це. Тому їх кількість буде зростати", - сказав радник мера.

Нагадаємо, росіяни виселяють ціле село під Маріуполем для того, аби облаштувати військову базу РФ.

Окрім того, окупанти в Маріуполі зносять залізничний вокзал.

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